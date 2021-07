Lebensmittel werden selten online gekauft

Anschauen, testen und sich im Geschäft von der Produktqualität überzeugen: Das alles ist beim Online-Einkauf von Lebensmitteln nur eingeschränkt möglich. Deshalb kaufen die Österreicher lieber im Supermarkt ein, zeigt eine Umfrage des Unternehmensberaters Oliver Wyman. Im Vergleich mit acht anderen europäischen Ländern zählt Österreich zu den Schlusslichtern beim Online-Einkauf von Frischwaren. Befragt wurden mehr als 10.000 Teilnehmer.

Zwar hat die Coronakrise das Lebensmittelzustellgeschäft in den heimischen Städten von einem niedrigen Niveau ausgehend angekurbelt, man hinkt aber immer noch hinterher. Elf Prozent der österreichischen Befragten haben in den vergangenen drei Monaten in einem Online-Supermarkt eingekauft. In Deutschland waren es mit zehn Prozent noch weniger. In der Schweiz waren es mit 15 Prozent etwas mehr.

Vorreiter sind die Spanier (41 Prozent), die Franzosen (40 Prozent) und die Engländer (32 Prozent).

Die meisten Stammkunden im Online-Segment finden sich mit 17 Prozent in England. In Österreich gaben nur zwei Prozent an, dass ihr Hauptsupermarkt ein Online-Händler ist. Neben dem Wunsch, die Produkte selbst zu betrachten, spielen in Österreich auch die hohen Lieferkosten eine Rolle. Neben den klassischen Supermärkten (Billa, Interspar, Unimarkt) bringen sich auch immer mehr Start-ups in Stellung.