Lebensmittel: Warnung vor "historischer Kostenwelle"

"Die Lage ist höchst unsicher, aber die Versorgung mit Lebensmitteln und Getränken ist gesichert", sagte Katharina Koßdorff, Geschäftsführerin des Fachverbands der Lebensmittelindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich, am Freitag bei der Außenhandelsbilanz der Agrarmarkt Austria (AMA). Dabei spielten die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine eine große Rolle.

Koßdorff betonte, dass sich der Kostendruck auf die Branche verstärke, und sprach von einer "historischen Kostenwelle": Ein Grund ist die hohe Abhängigkeit der Lebensmittelindustrie (8200 Betriebe, 27.000 Mitarbeiter, 9,5 Milliarden Euro Produktionsvolumen) vom Gas (rund zehn Prozent des Industrie-Gesamtbedarfs).

Falls es tatsächlich zu Lieferengpässen komme, müssten neben den privaten Haushalten und Kraftwerken auch die Lebensmittelproduzenten aufgrund ihrer Systemrelevanz bevorzugt behandelt werden, sagte sie.

Preis für Mastschweine steigt

Auf den Weltmärkten sei einiges in Bewegung: Agrarprodukte aus der Ukraine fallen aus, was das Angebot verknappt. Länder wie Ungarn haben Exportbeschränkungen eingeführt, was Koßdorff als "Eingriff in den freien Warenverkehr" bezeichnete: "Das Drama ist: Verteuert sich das Getreide, werden die Futtermittel teurer. Das lässt die Preise für Fleisch steigen." Bei Mastschweinen habe es binnen weniger Tage ein Preisplus von 34 Prozent gegeben.

Wie teuer es für die Konsumenten wird, wollte Koßdorff nicht kommentieren. Das könne man seriöserweise nicht sagen. Weder Russland noch die Ukraine spielen in der heimischen Ein- und Ausfuhrstatistik eine große Rolle: Aus der Ukraine werden Soja und Ölsaaten importiert. Wichtigstes russisches Importprodukt ist Wodka. Exportiert werden Gewürze und Würzmischungen.

2021 war für die Agrar- und Lebensmittelindustrie ein erfolgreiches Jahr: Importe in Höhe von 13,954 Milliarden (plus 9,3 Prozent) standen Exporten von 13,947 Milliarden Euro (plus 9,4 Prozent) gegenüber.

Wichtigstes Zielland für agrarische Produkte sei, wie auch in den vergangenen Jahren, Deutschland, sagte AMA-Marketing-Chef Michael Blass. Die wichtigsten Exportprodukte sind Getränke, Milchprodukte, Wurst-, Schinken- und Speckwaren. (prel)