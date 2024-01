Lebensmittel: "Es geht gefühlt nur um den Preis"

"Es ist gelungen, in Österreich über 30 Jahre ein Qualitätsbewusstsein der Konsumenten beim Einkauf und ein gewisses patriotisches Kaufverhalten aufzubauen. Das hat sich binnen kurzer Zeit gedreht. Es geht gefühlt nur noch um den Preis", sagte Franz Waldenberger, Präsident der Landwirtschaftskammer Oberösterreich, am Montag bei einem Pressegespräch in Linz. Die Frage sei, wie lange dieser Zustand anhalte oder ob sich das Einkaufsverhalten der Menschen dauerhaft geändert habe.

Waldenberger und Kammerdirektor Karl Dietachmair untermauerten diese Entwicklungen mit Zahlen der AMA Marketing: Demnach stand 2021 für 60 Prozent der Befragten bei Lebensmitteln die Qualität im Vordergrund. 2023 war für 58 Prozent der Preis wichtiger.

Die Debatte über zu teure Lebensmittel, die im Vorjahr richtig Fahrt aufgenommen hat, würde nicht der wirtschaftlichen Realität entsprechen: Laut Eurostat-Auswertung sind die Lebensmittelpreise in der EU zwischen 2020 und Mitte 2023 im Schnitt um 29 Prozent gestiegen. In Deutschland waren es im selben Zeitraum 32, in Österreich 24 Prozent. Lebensmittel seien teurer geworden, so Waldenberger, das Plus sei im EU-Vergleich aber unterdurchschnittlich. Gleichzeitig würden in Österreich nur rund elf Prozent des Haushaltseinkommens für Lebensmittel ausgegeben, ein Wert, der über die Jahre annähernd gleich geblieben sei. Zum Vergleich: Beim EU-Spitzenreiter Rumänien sind es 25 Prozent.

Oberösterreichs Landwirtschaftskammerpräsident Franz Waldenberger (l.), Kammerdirektor Karl Dietachmair Bild: LKOÖ

Mit den Schweinehaltern sowie den Rindermästern machte Waldenberger zwei "Sorgenkinder" der heimischen Landwirtschaft aus: "Die Investitionstätigkeit ist seit längerem extrem verhalten." Gründe seien steigende Anforderungen des Marktes hinsichtlich Haltungsformen und auch die stark gestiegenen Baukosten. Dazu komme Rechtsunsicherheit: "Investitionen belaufen sich häufig auf mehr als eine Million Euro. Aber es besteht keine Sicherheit dahingehend, ob diese in fünf Jahren noch auf dem neuesten Stand sind oder weitere Investitionen gefordert werden."

Dietachmair führte auch die Übergangsfrist für das Verbot von Vollspaltenböden in der Schweinehaltung, die ursprünglich bis 2040 gelaufen wäre, als Beispiel an. Gestern wurde diese vom Verfassungsgerichtshof mit dem Argument der zu langen Dauer gekippt (mehr dazu hier). Wie es weitergeht, ist noch nicht klar: "Das verunsichert die Landwirte." Es brauche mehr Sicherheit und zusätzliche Anreize in der Investitionsförderung.

Deutschland: Massive Proteste

In Deutschland habe ein Tropfen das Fass zum Überlaufen gebracht, sagte Waldenberger, angesprochen auf die massiven Bauernproteste in Deutschland: Dort hat der Bauernverband eine Aktionswoche mit Protestmaßnahmen gestartet, massive Verkehrsbehinderungen sind die Folge. Auslöser war eine geplante Förderungskürzung, die mittlerweile großteils revidiert wurde. Das hat die Landwirte aber nicht beruhigt (mehr dazu lesen Sie hier).

Auch in Österreich sei die Unzufriedenheit zum Teil groß, weil sich die wirtschaftliche Lage 2023 in mehreren Produktionssparten eingetrübt habe, vor allem im Ackerbau und in der Forstwirtschaft.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Prechtl Redakteurin Wirtschaft Elisabeth Prechtl

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.