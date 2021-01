Lebensmittel: Debatte um Kennzeichnung

Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) geht der Entwurf nicht weit genug. Sie fordert, dass auch die Lebensmittelhersteller in die Pflicht zu nehmen sind.

Die verpflichtende Herkunftskennzeichnung der Primärzutaten Milch, Fleisch und Eier in der öffentlichen und privaten Gemeinschaftsverpflegung wie etwa Kantinen und in verarbeiteten Lebensmitteln ist Teil des Regierungsprogramms. Köstinger: "Wir wissen, dass es EU-rechtlich auch Hürden gibt und es nicht ganz einfach wird in der Umsetzung, vor allem weil es die Primärzutatenverordnung der Europäischen Union gibt."

Gesprächsstoff zwischen den Ministerien wird es auch noch über die genaue Definition von Gemeinschaftsverpflegung geben.

