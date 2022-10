Lebensmittel: BWB untersucht ganze Branche

Angesichts steigender Preise und Lieferkettenprobleme will die Behörde unter anderem herausfinden, wo in der Wertschöpfungskette die Preissteigerungen des Jahres 2022 hingeflossen sind. Das teilte die BWB am Dienstag in einer Aussendung mit. Sie will auch nachprüfen, wie sich die Konzentration innerhalb verschiedener Produktkategorien und der Anteil der Eigenmarken entwickelt hat.

Herangezogen werden sollen Lebensmittel aus dem Mikrowarenkorb, der als täglicher Bedarf gilt.

Jüngst ist ein Streit zwischen dem Markenmulti Mars (unter anderem Snickers, Chappi, Ben’s Original) und Rewe bekannt geworden. Die Handelskette will Preisanhebungen, die nicht mit höheren Kosten für Energie und Rohstoffe zu begründen sind, nicht akzeptieren. Heimische Nahrungsmittelerzeuger behaupten, bei Eigenmarken würde der Handel Verteuerungen akzeptieren, beim fast identen Markenprodukt nicht. Rewe-Chef Haraszti verwies jüngst auf Handelsspannen von ein bis zwei Prozent, wo hingegen Markenhersteller 20 bis 30 Prozent hätten.

Fairness-Katalog überarbeitet

Gegebenenfalls will die BWB Empfehlungen definieren, um den Wettbewerb bei Lebensmitteln sicherzustellen. Die bisher letzte Branchenuntersuchung fand 2007 statt. Der Handelsverband hat mitgeteilt, dass die Händler ein zeitgleich von der BWB präsentiertes überarbeitetes Fairness-Abkommen begrüßen würden.