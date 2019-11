Leben und studieren zwischen den Kulturen

Studenten absolvieren gemeinsam ein internationales Jahr und sammeln an drei Universitäten nicht nur fachliche und sprachliche, sondern auch interkulturelle Kompetenzen: An der Linzer JKU ist vor kurzem ein neues Programm zur internationalen Managementausbildung gestartet. Beim "PAC"-Programm absolvieren die Studierenden ein internationales Jahr an der JKU, in Kanada und in Peru, sagt JKU-Professor Robert Breitenecker. Bisher sei dies bereits in Kooperation mit Unis in Taiwan und Kanada sowie Russland und Italien möglich gewesen.

JKU-Rektor Meinhard Lukas betonte, dass immer mehr Unternehmen Wirtschaftsstudenten mit internationaler Ausrichtung suchen würden. In Zeiten von Abschottungstendenzen seien solche Initiativen wichtig, so Joachim Haindl-Grutsch, Generalsekretär der Industriellenvereinigung Oberösterreich. "Dieser Studiengang ist für Menschen geeignet, die auf dem internationalen Markt arbeiten möchten", sagt Kerstin Jungreithmeier, Absolventin des Global-Business-Studiengangs. (prel)

