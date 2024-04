LeaseMyBike macht Beschäftigte mobil

Um Mitarbeiter zu finden und zu binden, ist ein attraktives Gehalt allein nicht ausreichend: Auch Erleichterungen und Anreize („Benefits“) können, so sie fair gestaltet und für das Unternehmen leistbar sind, einen wichtigen Beitrag leisten. Immer mehr Unternehmen stellen ihren Mitarbeitern einen fahrbaren Untersatz zur Verfügung: Anders als früher ist dies aber häufig kein Dienstauto, sondern ein Fahrrad. Mehrere Anbieter in Österreich bieten Dienstrad-Leasing für Unternehmen an.

Einer der Anbieter ist das Innviertler Unternehmen LeaseMyBike, das 2021 gegründet wurde. Interessierte Unternehmen können sich auf der Plattform registrieren: Die Arbeitnehmer, die ein Rad bekommen sollen, können sich dieses bei einem der mehr als 850 Händlerpartner aussuchen. Das Dienstrad kann der Arbeitnehmern auch in seiner Freizeit nutzen. Der Händler schließt mit dem Arbeitgeber einen Leasingvertrag, die Leasingrate wird dem Arbeitnehmer vom Bruttolohn abgezogen, , was zu einer Reduktion der Steuerbelastung führt "Das ergibt eine Ersparnis von bis zu 37 Prozent im Vergleich zu einem Privatkauf", sagt Gerhard Mayrhofer, der das Unternehmen mit Ehefrau Ann-Kathrin gegründet hat und führt. Österreichweit wird bereits mit mehr als 2000 Unternehmen zusammengearbeitet. 15.000 Räder sind derzeit im Umlauf. 30 Mitarbeiter sind beschäftigt.

Nun wird das Portfolio erweitert: Die Betriebe können die Räder nicht nur leasen, sondern ohne Finanzierungspartner kaufen und den Arbeitnehmern überlassen: „Für viele Betriebe ist nicht das Leasing essenziell, sondern die Rund-um-Betreuung, die wir bieten“, sagt Mayrhofer. Das Modell würde für die Mitarbeiter im Schnitt rund zehn Prozent zusätzliche Ersparnis bedeuten. Auch die operative Abwicklung des Versicherungswesens hat man sich zuletzt ins Haus geholt, um schnellere Prozesse zu garantieren. Im zur Firmengruppe gehörenden Radgeschäft „E-Action“ können neben neuen Rädern auch aufbereitete Leasingrückläufer gekauft werden. Dienstradleasing sei nur bei Bezahlung über Kollektivvertrag anzuwenden, sagt Ann-Kathrin Mayrhofer: „Wir befürworten die Einführung für alle, so wie in Deutschland.“

