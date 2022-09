Anfang 2023 bekommt die Lawog einen neuen Vorstandsdirektor, weil Nikolaus Prammer in Pension geht. Gestern, Montag, fand das Hearing statt. Insgesamt zehn interne und externe Kandidaten hatten sich für den Job in der Landeswohnungsgenossenschaft beworben. Favorit ist, wie berichtet, Christoph Khinast, Leiter der Großkundenbetreuung in der Hypo Landesbank Oberösterreich.