Lauda wendet Kollektivvertrag nicht mehr an

In einem Mitarbeiterrundschreiben hat die österreichische Fluglinie Laudamotion angekündigt, dass bei Neueinstellungen ab Jänner 2020 der Kollektivvertrag (KV) nicht mehr angewandt wird. Wer neu anfängt, wird über die österreichische Zweigniederlassung der Leiharbeitsfirma Crewlink Ireland angestellt. KV-Regelungen, die die Arbeitszeit betreffen, sollen nicht mehr gelten. Außerdem möchte das Management einen Betriebsrat, getrennt für Flugbegleiter und Piloten, gründen. Laudamotion ist eine Tochter der irischen Billigfluglinie Ryanair. Wie den Mitarbeitern in einem Rundschreiben versichert wurde, soll es durch die Einstellung über Crewlink keine Gehaltseinbußen geben. Jene Mitarbeiter, die vor Jänner 2020 eingestellt wurden, sollen weiter unter den KV fallen. Laudamotion würde auf österreichisches Recht pfeifen, so die Gewerkschaft vida in einer Aussendung. „Die Ryanair-Tochter tritt jetzt endgültig österreichisches Recht mit Füßen. Wie lange kann und will die Wirtschaftskammer noch zuschauen?“, sagt Daniel Liebhart, Vorsitzender der Fachbereiches Luftfahrt in der vida. Der KV gelte auch für neue Mitarbeiter und für überlassenes Personal. Er sei rechtsgültig zwischen Wirtschaftskammer und Gewerkschaft zustande gekommen und gelte, bis eine der beiden Seiten ihn aufkündige. Adaptionen seien nur durch Betriebsvereinbarungen möglich. Am Freitag war, wie berichtet, bekannt geworden, dass Laudamotion im Geschäftsjahr 2019/20 einen Verlust von 90 Millionen Euro schreiben wird.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.