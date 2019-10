Lauda lässt Ryanair leiden

Der irische Billigflieger Ryanair erwartet bei seiner österreichischen Tochter Lauda (Laudamotion) einen höheren Verlust. Das Minus werde im Geschäftsjahr 2019/20 zwischen 70 und 75 Millionen Euro liegen. Das sagte Ryan-air-Chef Michael O’Leary gestern, Mittwoch, in Schwechat.

Bisher hatte es geheißen, der Abgang werde im zweiten Jahr des Bestehens 50 Millionen Euro betragen. Ob und wann Lauda die Gewinnzone erreiche, hänge davon ab, wann sich der Preiskampf abschwäche, so O’Leary. Er will die Flotte in Wien nächsten Sommer von 16 auf 19 Flugzeuge erhöhen.

Der Ryanair-Chef verteidigt die neuen, befristeten Leiharbeitsverträge über eine irische Personalleasingfirma. Zum Jahresbruttogehalt von 15.830 Euro kämen noch Zulagen, womit unterm Strich 29.152 Euro stünden. Der Aufschrei der Gewerkschaft vida lässt O’Leary kalt: "Umso lauter die Kritik, desto mehr Tickets verkaufen wir."