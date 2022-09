Last Call für Bewerbungen beim Digitalos 2022

>> Zum Bewerbungsformular

Die große Preisverleihung findet am 6. Oktober im OÖN-Forum in den Promenaden Galerien in Linz statt.

Die Vielfalt und der Ideenreichtum der Bewerber spiegelt auch heuer den heimischen Wirtschaftsraum. In der Kategorie "Digitales Start-up" hat sich Teamecho beworben. Die beiden Gründer David Schellander und Markus Koblmüller haben eine digitale Anwendung entwickelt, die es Unternehmen ermöglicht, auf einfache Art Feedback von Mitarbeitern einzuholen. Anhand von Fragestellungen, die per Algorithmus gereiht werden, ist es Führungskräften möglich zu handeln, bevor interne Probleme und Konflikte entstehen.

Teamecho-Gründer David Schellander (li.) und Markus Koblmüller. Bild: Teamecho

In der Kategorie "Digitales Engagement" werden Bewerber für ihr gesellschaftliches Engagement prämiert. Pathfindr hilft Jugendlichen bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Ausgebildete Berater zeigen jungen Menschen dabei ihre Perspektiven und Chancen auf – und das niederschwellig, online und anonym. Auf "Discord", einer von Jugendlichen häufig genutzten Onlineplattform, will Gründer Michael Kass-Buchberger einen "wertvollen Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit leisten".

Pathfindr-Gründer Michael Kass-Buchberger. Bild: Pathfindr

Wandel und Persönlichkeit

Bewerbungen sind in zwei weiteren Kategorien möglich. Unternehmen, die ein ursprünglich analoges in ein digitales Geschäftsmodell gewandelt haben, werden in der Kategorie "Digitale Transformation" gesucht. Die Kategorie "Digitale Persönlichkeit" prämiert Personen, die mit Inhalten ein großes Publikum erreichen.

Die Gewinner werden von einer hochkarätigen Jury, der unter anderem die JKU-Professorin Martina Mara angehört, ausgewählt. Bewerben Sie sich noch heute schnell und unkompliziert unter digitalos.nachrichten.at