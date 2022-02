Lars Feld gibt dem IHS einen Korb

Beim IHS sieht Feld "gewisse Notwendigkeiten zur Umstrukturierung". Er führt zudem eine Änderung der Grundfinanzierung durch die Nationalbank (OeNB) als Grund an – was die OeNB bestreitet. Auch IHS-Präsident Franz Fischler betonte gestern, dass die Grundfinanzierung mit dem Finanzministerium und der OeNB für 2022 "erfolgreich abgeschlossen" sei. Feld ist Professor an der Uni Freiburg: Beim Weggang von dort hätten ihm Einbußen bei der Pension gedroht. Man sei nicht bereit gewesen, das zu kompensieren, sagte Fischler dem "Standard".

Das IHS sucht einen neuen Chef, seit Martin Kocher im Jänner 2021 Arbeitsminister wurde. Nun wird stattdessen mit Guntram Wolff, Direktor des Bruegel-Instituts in Brüssel, verhandelt. Er hatte sich im Frühjahr bereits beworben, war Teil des Dreiervorschlags, kam aber nicht zum Zug.