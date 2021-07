Langzeitarbeitslose: Heuer 100 Millionen Euro für "Sprungbrett"

Heuer werden rund 100 Millionen Euro durch Umschichtungen im AMS-Regelbudget für die "Sprungbrett"-Initiative zur Verfügung stehen, wie Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) am Donnerstag mitteilte. Ab 2022 werde das entsprechende Budget um zusätzliche 300 Millionen Euro erweitert.

50.000 der rund 150.000 Langzeitbeschäftigungslosen sollen mit der "Sprungbrett"-Initiative bis Ende 2022 wieder einen Job finden. "Dafür sind rund 75.000 bis 100.000 Beschäftigungsaufnahmen notwendig. Mit dem Programm Sprungbrett sind wir gut vorbereitet, um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen", so Kocher. Um dies zu schaffen, setzt das AMS auf Trainings, Eingliederungsbeihilfen und gemeinnütziger Arbeitskräfteüberlassung.

Am "Sprungbrett"-Programm interessierte Langzeitarbeitslose können sich an ihren AMS-Berater wenden. Eine Kontaktaufnahme ist auch online über das eAMS-Konto möglich. Interessierte Unternehmen können sich ebenfalls beim AMS melden.

Ab 1. Juli gibt es auch zwei verschiedene Corona-Kurzarbeitsmodelle. Einerseits eine unveränderte Variante für besonders betroffene Unternehmen und andererseits ein Übergangsmodell mit einem Beihilfenabschlag von 15 Prozent.

Kurzarbeit nur noch "partiell"

"Es ist davon auszugehen, dass die Kurzarbeit über den Sommer hinweg nur noch partiell in Anspruch genommen werden wird", so Arbeitsminister Kocher. Wenn es die epidemiologische Situation zulasse, sei "bis zum nächsten Jahr sogar mit einer Annäherung der Kurzarbeits-Anmeldungen an das Vorkrisenniveau zu rechnen".

Für die Corona-Kurzarbeitsphase 5 ab Juli erwartet Kocher laut aktuellen Schätzungen 100.000 bis 120.000 Kurzarbeitende, davon 20.000 bis 30.000 Personen in von der Coronakrise massiv betroffenen Unternehmen. Für die Phase 4 der Kurzarbeit liegt die Anzahl der abgerechneten und geförderten Personen laut Arbeitsministerium seit April derzeit bei rund 250.000.