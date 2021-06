Langfristige Finanzierung

Die Energie AG hat Schuldverschreibungen bei institutionellen Investoren in der Höhe von 75 Millionen Euro platziert. Das Besondere daran ist die Laufzeit: Die drei Tranchen der Schuldverschreibungen wurden mit 20, 25 und 30 Jahren abgeschlossen, "zu sehr attraktiven Fixzinskonditionen", heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

"Gerade die Platzierung in der sehr langen Laufzeit von 30 Jahren stellt eine Besonderheit dar. Es gibt hier nur ganz wenige Vergleichstransaktionen", wird Energie-AG-Finanzvorstand Andreas Kolar in der Aussendung zitiert.

Das Geld diene zur Finanzierung nachhaltiger Infrastrukturprojekte, hier vor allem von Investitionen in den Ausbau und die Erneuerung von Wasserkraft und Photovoltaik-Anlagen und den Ausbau des Stromnetzes in Oberösterreich, heißt es in der Aussendung.