Lange fehlte der Lehrlingsnachwuchs, jetzt plötzlich die Ausbildungsplätze

"In vielen Betrieben regiert die Verunsicherung. Die fahren auf Sicht, an eine Einstellung von Lehrlingen wird derzeit nicht gedacht." Die Stimmung, die Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer wiedergibt, zeigt schon erste Auswirkungen: In den ersten 20 Wochen des Jahres wurden um fast ein Viertel weniger Lehrverträge in Oberösterreich abgeschlossen. Jeder dritte Lehrling wird in einem Gewerbe- und Handwerksbetrieb ausgebildet. Dort liegt das Minus bei 29 Prozent.

Hummer deckt sich in ihrer Einschätzung mit Werner Steinecker, dem Initiator der Initiative Zukunft Lehre Österreich: Der Jahrgang 2020/21 könnte ein Drittel weniger Lehranfänger bedeuten als üblich. Die OÖN berichteten. "Ich bin überzeugt, dass der Lehrlingsmarkt wieder funktionieren wird", sagt Hummer. Für heuer und das nächste Jahr sei das aber anders. Auf Bundesebene sei die Problematik erkannt, ein Unterstützungspaket in Vorbereitung, so Hummer.

Einem Teil der zögerlichen Firmen würde mehr Geld helfen: Derzeit bekommen Betriebe ein Drittel des jährlichen Lehrlingsgehalts ersetzt, das sollte auf zwei Drittel aufgestockt werden. Weitere Varianten wären ein Erlass der Sozialversichungs-Dienstgeberbeiträge von 15 Prozent für das erste Lehrjahr oder das Öffnen arbeitsplatznaher Qualifikation für Lehrlinge. Hummer will befristete, aber rasch wirksame Maßnahmen. Selbst die – von der WK ungeliebte – überbetriebliche Ausbildung könnte ausgebaut werden.

Gerstorfer: Nicht fallen lassen

Auch Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer warnte jüngst davor, dass Jugendliche trotz Ausbildungspflicht durch den Rost fallen könnten. "Wir müssen diesen Jugendlichen eine Ausbildungsperspektive ermöglichen. Ein ungewolltes Schuljahr abzusitzen, ist eine schlechte Lösung."

Die Arbeiterkammer geht noch weiter: Sie zählt nicht nur die 8400 Lehrstellensuchenden, sondern bezieht auch mehr als 4000 Lehrlinge in Kursen und 10.000 Jugendliche in überbetrieblichen Ausbildungsstätten ein. Mit diesen mehr als 22.000 Lehrstellensuchenden sei der Mangel an geeigneten Stellen so groß wie zuletzt 2010. Die AK berichtet auch von Fällen, wonach Jugendliche von ihren Lehrbetrieben jüngst aus Spargründen zur einvernehmlichen Auflösung ihrer Lehrverträge gedrängt worden seien. (sib)