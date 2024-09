"Inhaltliche Mängel": Landwirtschafts-Verein kritisiert Schulbücher

Für die Kinder im Osten Österreichs hat das neue Schuljahr bereits begonnen, in Oberösterreich ist die letzte Ferienwoche angebrochen. Auch der Verein "Wirtschaften am Land" aus Wien hat sich mit der Schule beschäftigt: In Zusammenarbeit mit der "Jungen Landwirtschaft Österreich" wurden 97 Schulbücher der ersten acht Schulstufen – Volksschulen und allgemeinbildende höhere Schulen (AHS) – hinsichtlich ihrer Inhalte zur Landwirtschaft geprüft.

Mit dem Ergebnis ist der Verein nicht zufrieden, die Ergebnisse wurden gemeinsam mit Bauernbund-Präsident Georg Strasser in einem Pressegespräch am Montag präsentiert. Das Wissen über die heimische Landwirtschaft gehe immer mehr verloren: In vier von zehn Büchern für die Volksschule (im Fach Sachunterricht) komme das Thema überhaupt nicht vor. Bei den Büchern für die AHS treffe das auf ein knappes Viertel zu, hieß es.

Auch Forstwirtschaft und Jagd würden zu selten thematisiert. Bei den Inhalten gebe es deutliche Mängel, kritisierte Vereinsobmann Robert Pichler.

Massentierhaltung oder nicht?

So stößt sich der Verein daran, dass ein Bild (links unten) in einem Biologie-Schulbuch des Verlags Westermann angeblich Massentierhaltung zeigen soll. Bei den abgebildeten Kühen im Stall handle es sich jedoch um einen Tierwohl-Stall.

Aus einem Biologie-Buch des Westermann-Verlags Bild: OÖN

Ein besonderer Dorn im Auge ist Bauernbund-Präsident Strasser, dass heimische Bauernhöfe in manchen Büchern als "Industriebetriebe" bezeichnet werden. Dadurch entstehe bei Kindern und Jugendlichen ein verzerrtes Bild von Landwirtschaft. Grundsätzlich müsse in den Lerninhalten klar zwischen österreichischer und globaler Landwirtschaft unterschieden werden, sagte er. So werde etwa die Käfighaltung von Hühnern thematisiert, ohne darauf hinzuweisen, dass diese in Österreich verboten ist.

Ebenfalls kritisiert wurde folgende Passage in einem Geografie-Buch des Westermann-Verlags: "Auch Viehhaltung, Landwirtschaft und die Abholzung der Wälder tragen zum Klimawandel bei." Hier fehle eine Kontextualisierung. Der Verlag hat auf eine Anfrage der OÖNachrichten gestern nicht reagiert.

Der Verein und Strasser fordern, dass zwei zusätzliche Agrarexperten in die Schulbuch-Kommission entsendet werden. Den Themen Lebensmittelproduktion und Ernährung sollte in den ersten sechs Schulstufen zumindest jeweils eine Wochenstunde gewidmet werden.

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner