Landwirtschaft: „Die Gesellschaft soll uns sagen, was sie will“

Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (VP), Landwirtschaftskammerpräsident Josef Moosbrugger und Bauernbund-Chef Georg Strasser traten im Innviertel in der neuen Team-7-Welt auf.



„Die Gesellschaft soll uns sagen, was sie will“, sagte Moosbrugger. Es bereite den Landwirten Kopfzerbrechen, dass noch höhere Standards bei Produktion und Tierhaltung gefordert und Ansprüche gestellt werden, diese sich aber nicht in den Handelsregalen und bei den Kaufentscheidungen spiegelten. „Wir bekennen uns zu hohen Standards, dann braucht es aber auch noch einen stärkeren Ausbau des AMA-Gütesiegels und der Herkunftskennzeichnung etwa in der Gastronomie“, sagte Moosbrugger.



Schuld an der Inflation seien die Bauern nicht, was man heuer daran sehe, dass die Lebensmittelpreise für die Konsumenten nicht so stark sinken wie die Erzeugerpreise. Auf europäischer Ebene sieht Moosbrugger eine „Politik voller Widersprüche“. Der „Green Deal“ gehöre rasch angepasst. Denn eine regionale Lebensmittelversorgung und Einschränkungen bei Bodennutzung, Pflanzenschutz und Dünger passten nicht zusammen. „NGOs glauben, die Welt vor der Arbeit der Bauern schützen zu müssen“, sagte Moosbrugger. Dabei lebten Landwirte seit Jahrhunderten Nachhaltigkeit und Regionalität. Totschnig forderte beim Green Deal, dass die Bauern „nicht in der Bürokratie untergehen“ dürften. Er wies auch „Babler-Ideen“ des SP-Chefs bei Vermögens-/Erbschaftssteuern zurück, das seien Konzepte aus den 1970er-Jahren. „Bauern können von Höfen nicht abbeißen“.



Strasser erklärte, dass bei den Lebensmitteln derzeit der Markt im Premiumsegment stabil bis sogar leicht steigend sei und Billigprodukte stark wachsen. „Der Bereich dazwischen ist unter Druck. Das ist eine Herausforderung.“

Minister Norbert Totschnig Bild: Rene Hemerka

Totschnig kündigte die Strategie „Vision 2028+“ bis zum kommenden Frühjahr an. Diese soll ein „Entwicklungspfad für die bäuerlichen Familien“ werden. Es gehe um Rahmenbedingungen für die Landwirtschaft, damit „sich Arbeit lohnt“, die mit Bauernfamilien, allen Parlamentsparteien, Wissenschaft, Sozialpartnern und Branchenvertretern ausgearbeitet werden sollen.



Gentechnik und Wissenschaft



Beim Thema Neue Gentechnik sind Ministerium und Kammer nicht ganz einig. Darauf angesprochen sagte Totschnig, man sei gegen den Vorschlag der EU-Kommission, weil Österreich gentechnikfrei und die Wahlfreiheit bleiben müsse und wegen Patentierungen. Moosbrugger: „Österreich soll gentechnikfrei bleiben. Was Gentechnik ist, soll die Wissenschaft beantworten, nicht die Politik.“

Kammerpräsident Josef Moosbrugge Bild: Rene Hemerka

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Alexander Zens Redakteur Wirtschaft Alexander Zens