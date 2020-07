Land will Kurzarbeit mit Bonus für Qualifizierung

Das Land Oberösterreich rechnet für den Herbst mit einer Verlängerung der Kurzarbeit, allerdings in einer geänderten Form. Es müsse Anreize geben, dass mehr gearbeitet wird oder die Mitarbeiter in der Nicht-Arbeitszeit Schulungen absolvieren, sagt Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner. "Denn das Thema des Facharbeitermangels beschäftigt uns auch weiterhin in dieser Krise." Als mögliche Variante nennt Achleitner ein Modell mit 50 Prozent Arbeit, 25 Prozent Schulung und 25 Prozent Freizeit. Für Firmen, die sich für Qualifizierungsmaßnahmen entscheiden, soll es einen Bonus geben.

Die Halbjahres-Bilanz auf dem oberösterreichischen Arbeitsmarkt sieht vor allem wegen der Coronakrise äußerst bescheiden aus. Etwa die Hälfte der Beschäftigten war im ersten Halbjahr entweder in Kurzarbeit oder arbeitslos gemeldet. Das ist ein Rekordwert in der Nachkriegszeit.

Im Vergleich zu den anderen Bundesländern stand Oberösterreich mit einer Arbeitslosenrate von 6,4 Prozent aber immer noch am besten da. Österreichweit waren 10,1 Prozent arbeitslos gemeldet.

"Zahlen zum Teil trügerisch"

Die Zahlen seien zum Teil jedoch trügerisch, sagt Achleitner. Oberösterreich ist auch Spitzenreiter bei der Inanspruchnahme der Möglichkeit für Kurzarbeit. Wie viele dann von der Kurzarbeit in die Arbeitslosigkeit rutschen und inwieweit vor allem die exportorientierte Industrie im Herbst in Probleme gerate, lasse sich derzeit nicht seriös prognostizieren, sagt der Politiker. Er gehe aber davon aus, dass Oberösterreich langsam vom Krisen- in den Comebackmodus komme.

Einen Hoffnungsschimmer sieht der Chef des Arbeitsmarktservice (AMS) Oberösterreich, Gerhard Straßer, im Stichtag 1. Juli. An diesem Tag wurden 1383 Personen arbeitslos gemeldet, aber 2531 haben wieder eine Arbeit begonnen.

Einen deutlichen Rückgang der Arbeitslosenzahlen verzeichnet das AMS bei den Arbeitskräfteüberlassern, in Gastronomie und beim Bau. Im Handel und in der Produktion gehen die Zahlen dagegen nur langsam zurück.

Offene Lehrstellen

Herausfordernd sei die Situation auf dem Lehrstellenmarkt. Mit 30. Juni standen 4098 offene Lehrstellen 2806 Lehrstellensuchenden gegenüber. Diese Zahlen seien allerdings nur bedingt aussagekräftig. "Es kann sein, dass manche Betriebe letztlich weniger Lehrlinge einstellen als zunächst geplant", sagt Straßer. Es würden aber auch weniger junge Leute auf den Lehrstellenmarkt drängen, weil in den Schulen heuer niemand sitzenbleibe und die Jugendlichen tendenziell im Schulbetrieb bleiben. (dm)

Unser Arbeitsmarkt

292.000 Beschäftigte waren am Höhepunkt der Coronakrise im April in Kurzarbeit. Mittlerweile ist die Zahl auf 79.500 gesunken.

665.000 Personen waren Ende Juni in Oberösterreich in Beschäftigung, das waren lediglich 3000 weniger als zu Beginn der Krise.

11,7 Milliarden Euro sind österreichweit für Kurzarbeitshilfe beantragt worden, davon entfallen 2,6 Milliarden Euro auf Oberösterreich. Von den bundesweit bisher ausbezahlten 3,1 Milliarden Euro entfallen

625 Millionen auf OÖ. Die Hilfe würde wesentlich weniger genützt als beantragt.

6,4 Prozent betrug die Arbeitslosenrate im Juni in Oberösterreich. Die 49.524 Arbeitslosen sind ein Rekordwert (60 Prozent mehr als im Juni 2019), aber im Bundesvergleich der niedrigste. Bundesweit verzeichnete Oberösterreich 10,1 Prozent Arbeitslose. Wien lag bei 16,3 Prozent.

17.059 offene Stellen sind beim AMS Oberösterreich gemeldet. Vor der Krise waren es knapp 22.000, im April dagegen nur 16.318.

