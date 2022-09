Land Oberösterreich ruft mit "Rezeptbuch" zum Energiesparen auf

Unter dem Motto "jede Kilowattstunde zählt" wurde am Mittwochvormittag in Linz die neue Informationskampagne zum Energiesparen von Landesrat Markus Achleitner (VP) und Energiesparverband OÖ-Geschäftsführer Gerhard Dell bei einer Pressekonferenz präsentiert. Aufbauend auf der von der Bundesregierung kürzlich vorgestellten "Mission 11" sollen alle Haushalte, Vereine, Gemeinden und Betriebe mit einer per Post zugestellten Broschüre über ihre eigenen Einsparungsmöglichkeiten informiert werden

Mit zehn einfachen Maßnahmen, wie der Entlüftung von Heizkörpern und niedrigerer Heiztemperatur, soll es in Summe für Haushalte möglich sein, jährlich bis zu 670 Euro an Kosten zu sparen. Die Broschüre, die vom Energiesparverband ausgearbeitet wurde, sei laut Achleitner zwar in erster Linie ein "Rezeptbuch" um die eigenen Kosten zu senken, aber auch den Gasverbrauch zu reduzieren und somit die Speicher für den Winter möglichst füllen zu können. "Fast 30 Prozent des Gasverbrauchs entfallen in Österreich auf die Erzeugung von Strom". Derzeit seien laut Achleitner die Gasspeicher in Österreich zu mehr als 70 Prozent gefüllt – rund zwei Drittel des Jahresverbrauchs.

Veranstaltungen und Schwerpunkttage

Zusätzlich zu der Broschüre wird es in nächster Zeit Informationsveranstaltungen geben. Am Urfahraner Herbstmarkt (1. bis 9. Oktober) ist etwa eine "Energiesparstraße" geplant, bei der Experten des Energiesparverbandes Besucher beraten sollen. Außerdem soll es am 13.Oktober in Zusammenarbeit mit dem ORF Oberösterreich einen "Energiespartag" geben, bei dem "Zuseher und -hörer ihre Fragen rund um das Thema stellen können werden", so Achleitner.

OÖN-Energiesparserie

Haben Sie Fragen zum Energiesparen? Die sechsteilige Energiespar-Serie der OÖNachrichten gibt Ihnen praktische Tipps, um Ihren Energieverbrauch im eigenen Haushalt zu senken. Die Links zu den jeweiligen Serienteilen finden Sie hier: