Land kündigt Gastro-Hilfen für Adventmärkte an

Das kündigte Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) am Freitag an. 50 Prozent der Fixkosten bzw. maximal 15.000 Euro würden ersetzt.

"Zu den Fixkosten zählen unter anderem Stand- und Raummieten oder der Ankauf von verderblichen Lebensmitteln", so Achleitner. Für die Nachtgastronomie werde eine Service-Hotline (Tel.: 0800 44 99 66 oder per Mail unter standort@biz-up.at) eingerichtet. Ansonsten verwies er auf die Corona-Kurzarbeit und den Verlustersatz des Bundes, die weiter gültig seien, und forderte, dass auch der bereits abgelaufene Ausfallsbonus wieder eingeführt wird.

Handel bangt um Weihnachtsgeschäft

Wirtschaftskammer-Präsidentin Doris Hummer verlangte rasch Ausgleichszahlungen für die betroffenen Branchen auf den Weg zu bringen. "Wenn die Politik das Wirtschaftsleben so stark einschränkt, dann muss sie auch für Kompensation sorgen. Es kann nicht sein, die oft existenzbedrohenden geschäftlichen Konsequenzen von verschärften Covid-Regeln einfach unseren Firmen anzulasten." Zudem müsse das PCR-Testangebot ausgeweitet und sichergestellt werden, dass die PCR-Testergebnisse schnell vorliegen. Beides sei derzeit nicht gegeben.

Der Handel bangt indes um sein Weihnachtsgeschäft: Wenn bei einem Lockdown für Ungeimpfte ein Drittel der Kunden nicht in die Geschäfte dürfe, würden diese Leute online kaufen, erwartet Manfred Zöchbauer, Geschäftsführer der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Und dann sei damit zu rechnen, dass mindestens die Hälfte ihrer Ausgaben ins Ausland fließe statt in den heimischen Handel. Insgesamt sei ein Lockdown für Ungeimpfte "sehr kompliziert und sehr schwer zu administrieren". Für die meisten Geschäfte sei es nicht zumutbar, dies - etwa mit Security-Personal - zu kontrollieren.