Land kooperiert mit deutschen Verkehrsbetrieben

In Deutschland haben sich die Verkehrsbetriebe in den Großräumen Karlsruhe, Saarbrücken, Chemnitz bzw. im Raum Bad Urach zusammengeschlossen, um gemeinsam und kostengünstig Schienenfahrzeuge zu beschaffen. Daran will sich das Land Oberösterreich beteiligen.

Aktuell gibt es bei den Lokalbahnen Lambach–Vorchdorf–Eggenberg und der Linzer Lokalbahn Bedarf, den Fuhrpark zu erneuern und zu ergänzen, sagt Infrastrukturlandesrat Günther Steinkellner. Durch eine Kooperation könne man bis zu 17 Prozent der Beschaffungs- und Zulassungskosten einsparen, ein Millionen-Euro-Betrag.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.