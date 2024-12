Lamborghini verschiebt erstes Elektro-Modell auf 2029

"Wir glauben nicht, dass der Markt in unserem Segment 2025 oder 2026 bereit sein wird" sagte Lamborghini-Chef Stephan Winkelmann am Montag am Firmensitz in Sant'Agata Bolognese. Der zum Volkswagen-Konzern gehörende italienische Sportwagenbauer Lamborghini verschiebt den Marktstart seines ersten Elektro-Modells auf 2029.

Winkelmann sagte, Lamborghini habe es nicht eilig, die Elektrifizierung voranzutreiben. Das Unternehmen warte auf klarere regulatorische Aussichten in der Europäischen Union, die ihr für 2035 geplantes Verbot von Neuwagen mit Verbrennungsmotor im Jahr 2026 überprüfen will. "Es gibt Diskussionen über synthetische Kraftstoffe, und das ist eine Chance für unsere Art von Autos", sagte Winkelmann weiter. Der Hauptkonkurrent Ferrari will sein erstes Elektromodell im ersten Quartal des nächsten Jahres auf den Markt bringen, Lamborghini wollte ursprünglich 2028 nachziehen.

