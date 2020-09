Nach der Hiobsbotschaft vom Freitag folgte gestern gleich die nächste für die 2300 Beschäftigten des Lkw-Herstellers MAN in Steyr. Der zu VW gehörende Konzern prüft, ob und wie er die bestehenden und bis 2030 geltenden Beschäftigungs- und Standortsicherungsverträge in Steyr mittels Ausstiegsklausel vorzeitig kündigen kann. Darüber sei man vom Vorstand informiert worden, sagte Erich Schwarz, Betriebsratschef in Steyr.