Ladewagen & Co: Pöttinger fährt Rekordumsatz ein

GRIESKIRCHEN. "Ich bin schon einige Jahre in der Branche tätig, aber einen solchen Anpassungsbedarf und solche Herausforderungen habe ich zuvor nicht erlebt", sagt Gregor Dietachmayr, Sprecher der Geschäftsführung beim Landmaschinenerzeuger Pöttinger. Trotz schwieriger Umstände (Probleme in den Lieferketten, stark gestiegene Gas- und Energiepreise) konnte das Unternehmen mit Sitz in Grieskirchen im abgelaufenen Geschäftsjahr (per 31. Juli) einen Rekordumsatz in Höhe von 506 Millionen Euro erzielen. Das ist ein Plus von 25 Prozent im Vergleich mit dem Vorjahr.

Den Produktionsbetrieb konnte Pöttinger in den vergangenen Monaten zum Teil nur mit Störungen aufrechterhalten: Grund war die schwankende Versorgung mit Bauteilen. Gearbeitet wurde nach dem "Stop-and-go"-Prinzip. Fehlten die Teile, wurden die Bänder kurzfristig abgestellt. Laut Dietachmayr wurde auch auf "unkonventionelle Methoden" zurückgegriffen: "Wir haben zum Beispiel Maschinen an die Kunden ausgeliefert, bei denen noch Teile, etwa Getriebe, gefehlt haben." Diese wurden nachgeliefert, sobald sie verfügbar waren. "Wir haben wohl tausende Kundengespräche geführt", sagt Dietachmayr, der das Verständnis sowie die gute Leistung der Mitarbeiter (mehr als 2000 sind es weltweit) als Grund für die Entwicklung anführt.

Vorziehkäufe wegen Teuerung

Dazu komme, dass die Landwirte derzeit investitionsbereit sind: "Die Landwirte sind zwar mit hohen Preisen für Diesel, Futter- und Düngemittel konfrontiert, bekommen andererseits vernünftige Preise für ihre Produkte." Aufgrund der Teuerung hätten viele zudem Vorziehkäufe getätigt und Geld in neue Maschinen investiert. Die stark gestiegenen Preise (Stahl, Gas, Strom) habe man zum Teil an die Kunden weitergeben müssen. Der Anteil des mengenmäßigen Wachstums war laut Dietachmayr aber deutlich größer. Der größte Umsatzanteil entfällt mit 67 Prozent auf die Grünlandgeräte (Mähwerke, Ladewagen, Ballenpressen, Kreisel). Zum Betriebsergebnis macht Pöttinger keine Angaben, die Auswirkung der stark gestiegenen Kosten seien "richtig heftig".

Die Exportquote liegt bei 91 Prozent, Deutschland und Frankreich sind die größten Einzelmärkte.