Zwar laden die meisten E-Auto-Fahrer ihre Fahrzeuge zu Hause oder in der Arbeit, doch der Anteil an öffentlichen Ladern, von denen es derzeit 13.400 in Österreich gibt, wird schnell steigen. Deshalb haben sich die Wettbewerbshüter von der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) und der E-Control den Markt genau angesehen.