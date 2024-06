KV-Verhandlungen: Warnstreiks in Speditionen und Lagereibetrieben

Bei den Fahrradboten stehen die Verhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter seit Monaten still, immer wieder gibt es Streiks.

Die Gewerkschaft vida will mit Warnstreiks Druck bei den stockenden Lohnverhandlungen für die rund 25.000 Arbeiter in den Speditions- und Lagereibetrieben machen. Ab der kommenden Woche sollen österreichweit erste Streiks in einzelnen Betrieben stattfinden.

"Wir sind verhandlungsbereit, aber seitens der Arbeitgeber gibt es nur Gesprächsverweigerung und kontraproduktives Agieren", begründete vida-Gewerkschafter Markus Petritsch den Schritt. Nach vier Verhandlungsrunden gibt es bisher keine Einigung. Das Angebot der Arbeitgeber liege derzeit bei 5,8 Prozent, die Gewerkschaft fordert dagegen eine volle Abgeltung der durchschnittlichen Inflation und ein Lohnplus von 7,8 Prozent.

Keine Essenszustellung während EM-Spielen

Bereits im Streik befinden sich Fahrradboten der Lieferdienste Foodora und Lieferando. Die Gewerkschaft fordert für die 2000 Beschäftigten, die dem Kollektivvertrag unterliegen, eine Lohnerhöhung um 8,7 Prozent, das Angebot der Arbeitgeber lag zuletzt bei 5,8 Prozent.

So wie bereits am Montag soll auch am Freitag und kommenden Dienstag während den EM-Spielen von Österreich gestreikt werden. Laut Foodora und Lieferando gebe es dadurch aber keine Auswirkungen auf Kunden und Partner-Restaurants, die Streikbeteiligung sei "äußerst gering".

Eine Lohnerhöhung um 8,7 Prozent sei wirtschaftlich nicht darstellbar, heißt es von Lieferando. "Die dafür nötigen Preisaufschläge würden Kunden nicht mitgehen, kann sich niemand leisten", sagte ein Sprecher.

