KV-Verhandlungen für 132.000 Beschäftigte starten

Mit der ersten Runde der Verhandlungen für einen neuen Kollektivvertrag (KV) für die 60.000 Beschäftigten der Elektro- und Elektronikindustrie sowie die 8000 Beschäftigten der Papierindustrie erfolgt heute der Startschuss für die Frühjahrslohnrunde für mehr als 132.000 Industriebeschäftigte. Eine Woche später, am 19. März, nehmen die Verhandler der Textilindustrie die Gespräche auf (7500 Arbeitnehmer). Am 4. April folgt die mit 50.000 Beschäftigten drittgrößte Industriebranche Österreichs, die chemische Industrie. Den Abschluss der Frühjahrsrunde bildet im Mai die Glasindustrie mit rund 7000 Beschäftigten.

Bereits in der Vorwoche haben die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA Pflöcke eingeschlagen: Für sie zählt weiterhin die Jahresinflation von 6,8 Prozent als Verhandlungsbasis. Angestrebt wird eine prozentuelle Erhöhung der Löhne und Gehälter anstatt Einmalzahlungen. Diese würden nur kurzfristig wirken. Eine Abfuhr erteilten sie den Arbeitgebervertretern, die eine Abkehr von der "Benya-Formel", also die Erhöhung der Einkommen um Inflation und Produktivitätsanstieg, wollen: "Das wird’s mit uns nicht spielen", so die Chefverhandler auf Arbeitnehmerseite, Reinhold Binder und Karl Dürtscher.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper