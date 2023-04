KV-Abschluss für Flughäfen lässt Auslegungen zu

Der Abschluss selbst wird recht unterschiedlich interpretiert. Die Arbeitgeberseite spricht von plus 11,8 Prozent auf Basis eines 15-Monate-Zeitraums.

Die Gewerkschaften vida und GPA sprechen von plus 17,6 Prozent. Sie nehmen die KV-Einigung ausgehend mit Jänner des Jahres dazu. Diese sieht ein Plus von 5,6 Prozent vor. Dazu kommen ab Mai plus 11,8 Prozent. Inklusive des Zinseszinseffektes sprechen die Gewerkschaften sogar von einem Plus von mehr als 18 Prozent.

Die Arbeitgeber relativieren: Zuvor seien zwei KV-Erhöhungen wegen Corona ausgesetzt worden, deshalb würden Anpassungen die Inflation von drei Jahren abdecken – von April 2020 bis März 2023.

