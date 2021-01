Kurzarbeit wird abermals verlängert

"Die Unternehmen, die Kurzarbeit brauchen, werden sie weiterhin bekommen", sagte Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Neujahrstag. Damit wird die Hilfe für Unternehmen, die wegen zu wenig Aufträgen Mitarbeiter kündigen müssten, nach Auslaufen der aktuellen dritten Kurzarbeitsphase weitergeführt.

Anfang Februar sind Gespräche zwischen Arbeitsministerium, Sozialpartnern und Wirtschaftsforschern geplant, um das Kurzarbeitsmodell je nach Entwicklung der Coronavirus-Pandemie anzupassen. "Welche Art der Kurzarbeit, hängt von der Entwicklung in den nächsten Wochen ab. Ob es vierte Phase der Corona-Kurzarbeit heißt, oder Corona-Kurzarbeit auf längere Sicht, das kann ich derzeit noch nicht sagen", so Aschbacher. Ob weitere Änderungen der Regeln, wie Einschränkung auf bestimmte Branchen, kommen werden, ist offen.

Verlustersatz und -rücktrag

Über die Kurzarbeit hinaus nennt Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) neben Fixkostenzuschüssen einen Verlustersatz sowie einen Verlustrücktrag als wichtige Hilfsmittel für Unternehmen im neuen Jahr. Beim Verlustrücktrag können Unternehmen Verluste aus 2020 und 2021 mit früheren (versteuerten) Gewinnen verrechnen. Es gehe um Liquidität, auch um weitere Garantien. Staatsbeteiligungen als Hilfe sieht sie nicht.

Um den Export, von dem in Österreich jeder zweite Arbeitsplatz abhänge, wieder anzukurbeln, kündigt Schramböck eine "Exportplattform" an. Hier verspricht sie sich ein Erstarken vor allem im Asiengeschäft, das Österreich früher als andere aus der Krise hieven könnte.

Zurück zum heimischen Arbeitsmarkt: Die saisonal hohe Arbeitslosigkeit im Winter werde die Arbeitslosenzahlen früher oder später wieder über die 500.000er-Marke bringen, so Aschbacher.

Die Ministerin setzt große Hoffnungen in die mit 700 Millionen Euro dotierte Corona-Joboffensive für Aus- und Weiterbildungen für mehr als 100.000 Arbeitslose. Das Arbeitsmarktservice hat sie im Herbst gestartet. Knapp zwei Drittel der Mittel, 428 Millionen Euro, sind für 2021 vorgesehen. Der Qualifizierungsfokus liegt auf Digitalisierung, Pflege und Gesundheit, nachhaltigen Jobs und dem Bereich MINT (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik).

Kurzarbeit 2020

Bisher hat das Arbeitsmarktservice rund 5,5 Milliarden Euro für die Corona-Kurzarbeit ausbezahlt. Die meisten Menschen (300.000) mussten 2020 in der Warenerzeugung in Kurzarbeit gehen, gefolgt vom Handel (275.000), Hotellerie/Gastronomie und Bau mit jeweils knapp mehr als 100.000 Betroffenen.

Im Frühjahr war der Handel, im Herbst die Warenherstellung am stärksten von Kurzarbeit betroffen.