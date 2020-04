Kurzarbeit steigt weiter rasant an

Mit 24. April lagen 88.604 genehmigungsfähige Anträge für 1,1 Millionen Arbeitsplätze vor, wie Arbeitsministerin Christine Aschbacher gestern bekannt gab. Das entspricht einem Plus von 25.000 Anträgen im Vergleich zur Vorwoche.

97.709 Kurzarbeitsanträge sind derzeit beim Arbeitsmarktservice in Bearbeitung. Laut Aschbacher haben sich die Bearbeitungsdauer und die Qualität der Anträge deutlich verbessert. Bis Ende April soll in einigen Bundesländern die gesamte Welle an Anträgen abgearbeitet sein.

Spitzenreiter bei den Anträgen ist nach wie vor Wien mit 22.470. Auf Platz drei folgt Oberösterreich mit 15.838 Anträgen.

