Kurzarbeit: Antragsfrist für Phase 3 gestartet

Ende September waren in Österreich noch 295.000 in Kurzarbeit, davon 130.000 in Industrie und Gewerbe. Seit dem coronabedingten Höhepunkt mit 1,35 Millionen Betroffenen im Mai sinken die Kurzarbeitszahlen kontinuierlich.

Für die dritte Phase wurden die Kriterien verschärft: Es muss mehr gearbeitet werden, und die Betriebe müssen die Perspektive mit Zahlen eines Steuerberaters rechtfertigen. Arbeitnehmer erhalten weiterhin zwischen 80 und 90 Prozent ihres Nettogehalts oder -lohns.

Helmut Mahringer, Arbeitsmarktökonom des Wirtschaftsforschungsinstituts, erwartet keine Kündigungswelle beim Übergang von der zweiten auf die dritte Phase der Corona-Kurzarbeit. Mahringer rechnet mit einem Sinken der Kurzarbeitszahlen im Oktober und einem Anstieg in den Wintermonaten. Die Zahlen sollten aber nicht höher werden als in Phase 2.