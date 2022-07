Kurz vor EZB-Zinsentscheidung: Debatte um größeren Zinsschritt

Morgen, Donnerstag, erhöhen die Notenbanker der Europäischen Zentralbank (EZB) erstmals seit elf Jahren die Leitzinsen: Über das Ausmaß dürfte diskutiert werden, ist laut Medienberichten aus informierten Kreisen zu hören. Anstatt, wie bisher signalisiert, die Leitzinsen um 0,25 Prozentpunkte anzuheben, könnte man sich auch zu einer Anhebung um 0,5 Punkte entschließen, berichten die Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters. Das Ausmaß sei noch offen. Einige Notenbanker mahnen mit Blick auf eine womöglich heraufziehende Rezession allerdings zur Vorsicht.

Die gestern veröffentlichten Inflationsraten in der Eurozone untermauern den Druck auf die EZB. Mit 8,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat hat diese einen neuen Rekordwert erreicht.

Auch in Österreich hat sich die Schätzung vom ersten Juli bestätigt. 8,7 Prozent Geldentwertung bedeuten den höchsten Wert seit 47 Jahren. Besonders spürbar war der Preisanstieg beim wöchentlichen Einkauf: Der Miniwarenkorb, der neben Nahrungsmitteln und Dienstleistungen auch Treibstoffe enthält, ist im Jahresvergleich um fast 19 Prozent teurer.

Neben Essen, Trinken und Autofahren wurde auch Wohnen teurer. Für Wohnung, Wasser und Energie wurden die Preise durchschnittlich um zehn Prozent angehoben – noch kräftiger als im Mai. Die Instandhaltung von Wohnungen kostete um rund 13 Prozent mehr, was vor allem an den steigenden Materialkosten lag. Verschärft werde die Wahrnehmung dadurch, dass das Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) in seiner gestern präsentierten Mittelfristprognose davon ausgeht, dass die Arbeitnehmer in Österreich heuer mit einem Reallohnverlust pro Kopf von fast vier Prozent konfrontiert seien.

Angesichts der Teuerung forderte der Präsident des Gewerkschaftsbundes, Wolfgang Katzian, eine "Preiskommission mit Biss". Die Experten könnten, wenn Preisvorteile ungerechtfertigterweise nicht weitergegeben werden, über Gesetzesänderungen direkt eingreifen. Skeptisch dazu äußerte sich gestern Wirtschaftsminister Martin Kocher: Zwar hat der Minister die handlungsunfähige Preiskommission (Ende Juni waren die Mandate ausgelaufen) besetzt. "Zu viel Erwartung darf man da nicht haben." Preisdeckel führten zu weniger Angebot. "Und die produzierte Menge kann die Preiskommission nicht festlegen", so der Minister. Noch dazu seien Strom und Gas im Preisgesetz ausgenommen.

Wachstum deutlich abgekühlt

Kocher hat gestern Arbeitsmarktzahlen präsentiert. Die Arbeitslosigkeit liege mit 296.000 auf dem Niveau der Vorwoche. Die strengeren Kriterien für die Kurzarbeit zeigten Wirkung: Mit 5585 Anmeldungen spiele diese keine Rolle mehr. Das Wifo geht davon aus, dass heuer das Bruttoinlandsprodukt um 4,3 Prozent wachsen werde. In den vier darauffolgenden Jahren aber nur noch um die 1,5 Prozent.