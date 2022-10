Kurz steigt bei Pflege-Start-Up ein

Nach dem Engagement beim steirischen Start-Up "SkinScreener" ist dies eine weitere Beteiligung des früheren ÖVP-Chefs im Gesundheits- und Pflegebereich. "HeldYn" will eine "innovative Plattform für häusliche Pflege" sein, die mit wenigen Klicks pflegebedürftige Menschen mit professionellen Pflegekräften und Therapeuten zusammenbringen soll. Das Konzept zeige "neue Wege in der Pflege auf", meinte Kurz in einer Aussendung.

Unter seiner Kanzlerschaft hat die Regierung zwar mehrfach große Reformen im Pflegebereich angekündigt, aber noch nicht auf den Boden gebracht. Am 9. Oktober 2021 ist Kurz nach Korruptionsvorwürfen - die er als falsch zurückweist - als Kanzler zurückgetreten und zunächst als Klubchef der ÖVP in den Nationalrat gewechselt. Nach diesem "Schritt zu Seite" zog er sich schließlich Anfang Dezember ganz aus der Politik zurück.

Präsent ist er freilich immer noch: Ende September wurde Kurz ein weiteres Mal als Auskunftsperson im Korruptions-U-Ausschuss befragt. Erst dieser Tage wurde bekannt, dass mit Markus Gstöttner nun der letzte seiner Vertrauten das Kanzleramt verlässt und vom Kabinett Karl Nehammers in die Privatwirtschaft wechselt. Kurz hat in den vergangenen Monaten sein unternehmerisches Engagement kräftig vorangetrieben: Er machte sich mit der Firma "SK Management GmbH" selbstständig, ist für US-Tech-Investor Peter Thiel in den USA tätig und berät auch selbst Unternehmen.