Kurssturz an der Wall Street - Handel unterbrochen

Die US-Börsen haben am Montag mit massiven Verlusten den Handel aufgenommen. Kurz nach Handelsstart notierte der Dow Jones mit einem erheblichen Minus von 7,20 Prozent bei 24.011,06 Punkten. Damit legte der US-Leitindex den größten Kursrückgang seit zehn Jahren hin. Der Handel wurde für 15 Minuten ausgesetzt.

Bereits zuvor gab es zu Wochenbeginn deutliche Kursstürze an den asiatischen und europäischen Leitbörsen (mehr dazu lesen Sie hier). Für Panik an den Märkten sorgte einerseits die anhaltende Ausbreitung des Coronavirus und die damit einhergehenden Folgen für die Weltwirtschaft. Andererseits war auch der massive Einbruch des Ölpreises für die starken Verluste an den Märkten verantwortlich. Am Nachmittag verzeichnete der ATX ein Minus von 8,7 Prozent. Der Dax lag um 7,88 Prozent tiefer.

Auch der S&P-500 startete tief in der Verlustzone mit klaren Abschlägen von 7,00 Prozent bei 2.764,21 Punkten. Gegen 14.35 Uhr wurde der Handel an der Börse in New York für fünfzehn Minuten ausgesetzt.

Nach den gescheiterten Verhandlungen der OPEC mit ihren kooperierenden Staaten Ende der vergangenen Woche, droht der Streit zwischen Saudi-Arabien und Russland über die künftige Fördermenge zu eskalieren. Saudi-Arabien erwägt nun Berichten zufolge, seine Fördermenge in den kommenden Monaten zu erhöhen. Der Ölpreis ging darauf zu Wochenbeginn mit einem Einbruch von bis zu 30 Prozent auf Talfahrt.

Daneben verunsichert die Anleger weiterhin die zunehmende Ausbreitung des neuartigen Sars-CoV-2-Virus. Besonders stark betroffen ist Italien, so hat die italienische Regierung zuletzt zahlreiche Provinzen im Norden des Landes zur Sperrzone erklärt. In den USA beschlossen einige Universitäten den Unterricht vorerst nur noch online stattfinden zu lassen.

Unterdessen weitete die US-Notenbank inmitten der Corona-Krise ihre Notmaßnahmen aus. Knapp eine Woche nach der überraschenden Leitzinssenkung erhöht sie ihre Geldspritzen für das Finanzsystem. Wie die regionale Fed von New York mitteilte, steigt das Volumen ihrer Übernachtgeschäfte mit den Banken von bisher 100 Milliarden auf mindestens 150 Milliarden US-Dollar. Das Volumen ähnlicher Geschäfte mit 14-tägiger Laufzeit werde von 20 Milliarden auf 45 Milliarden Dollar erhöht.