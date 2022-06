"Kunststoffproblem in armen Ländern lösen"

Der oberösterreichische Hersteller von Kunststoff-Recyclinganlagen Erema beteiligt sich am Recycling-Start-up Plasticpreneur. Damit wolle man weltweit die dezentrale Wiederverwertung unterstützen. Wenn etwa in afrikanischen Dörfern oder in Flüchtlingslagern relativ geringe Mengen an Plastikmüll anfallen, können diese mit den kleinen Maschinen von Plasticpreneur sofort an Ort und Stelle wiederverwertet werden.