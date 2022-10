Kunststoff: Weltneuheit aus Schwertberg ist großer Schritt für Recycling

„Vor einem Jahr war das noch undenkbar, jetzt ist es gelungen. Wir haben eine Weltneuheit“, sagte der Technik-Chef des Schwerberger Maschinenbauers Engel, Gerhard Dimmler, auf der Düsseldorfer „K“ und hält ein 125ml-Kunststoffgefäß in die Kamera. Er nützt das internationale Fachpublikum auf der „K“, das alle drei Jahre hier seine Innovationen vorstellt. Engel hat ein Spritzguss-Verfahren für dünnwandige PET-Verpackungen entwickelt, das für die Lebensmittelverpackung und deren Recycling revolutionär sein soll. Bis zu 100 Prozent recyceltes PET-Material (rPET) kann in einem Prozessschritt ohne Qualitätsverlust zu neuen abfüllbereiten Bechern verarbeitet werden. Das Verfahren wurde gemeinsam mit den Partnern Alpla aus Tirol, Brink und IML und IPB aus den Niederlanden entwickelt. Dimmler: "Kreislaufwirtschaft muss in Zusammenarbeit mit anderen Firmen gelingen. Wir lernen voneinander. Wir stehen dabei als Branche und als Unternehmen noch am Beginn."

Bisher konnte PET im Spritzguss nur zu dickwandigen Teilen, wie Flaschen-Vorformen verarbeitet werden, die durch einen zweiten Schritt (Aufblasen) die endgültige Form erreichten. Mit einer Wandstärke von 0,32 mm stehen die transparenten 125-ml-Rundbehälter stellvertretend für eine ganze Reihe von Verpackungen, insbesondere im Lebensmittelbereich. Mit der Innovation müssten Flaschen und andere Verpackungen nicht länger downgecycelt werden, sondern könnten tatsächlich re- oder sogar upgecyclelt werden.

Um die EU-Recyclingziele zu erreichen und hohe Strafzahlungen zu vermeiden, sei diese Technologie entscheidend, so Engel. PET hat gegenüber anderen Kunststoffen den Vorteil, dass es bereits einen geschlossenen Recyclingkreislauf gibt, bei dem wieder lebensmitteltaugliches Verpackungsmaterial herauskommt. Typische andere Materialien zur Verpackung von Lebensmitteln in Dünnwandbehältern sind Polyolefine oder Polystyrol. Mit diesen Werkstoffen werden nach Experteneinschätzung die genannten Ziele nicht erreichbar sein.

Engel mit 3400 Mitarbeitern in Österreich und 7000 weltweit spricht derzeit zwar offiziell noch von einer guten Auslastung, doch seit dem Sommer gehen die Aufträge zurück. Die Auslastung in den oberösterreichischen Werken Schwertberg und Kronstorf liege etwa ein Drittel deutlich unter dem Vorjahr, war auf der Messe zu hören. Der Umsatz werde im laufenden Geschäftsjahr bei 1,6 Milliarden Euro liegen (2020/21: 1,5 Milliarden).

Auch andere Unternehmen aus Oberösterreich zeigten ihre Entwicklungen. Der Maschinenbauer Fill aus Gurten will etwa mit Maschinen für die Erzeugung von Partikelschaum einen neuen Markt erschließen: Wohnwagenproduzenten. Die Nachfrage nach Caravans steige stark. „Das ist ein Thema für uns, denn die Hohlräume in den Schäumen bieten eine gute Isolierung“, was bei Wohnwägen ja erwünscht sei, sagte Wilhelm Rupertsberger, Leiter des Kompetenzzentrums Kunststoff bei Fill. Man habe eine dampffreie Vorschäumetechnolgie entwickelt und patentiert, wodurch eine Trocknung vor der Weiterverarbeitung nicht mehr notwendig sei. Auf die Frage nach den Konjunktur-Erwartungen hieß es bei Fill, man mache sich derzeit keine Sorgen, "unsere Leute sind auch im nächsten Jahr gut ausgelastet", doch Kunden würde sehr wohl Projekte verschieben, teilweise um ein Jahr.

Andreas Fill (links) und Wilhelm Rupertsberger (rechts) Bild: Rubasch Ulrike

Der oberösterreichische Pionier in der Herstellung von Kunststoff-Recycling-Anlagen aus Ansfelden, Erema, war ein gut besuchter Aussteller auf der Messe. Früher habe man als Außenseiter auf der Kunststoffmesse gegolten, jetzt sei Recycling DAS Thema, so Gerold Breuer, Marketingchef von Erema. "Wir kommen gar nicht nach mit dem Anlagenbau", so Breuer, und zwar weltweit. Vor allem sehr große Anlagen mit hohen Gesamtkapazitäten zur Kunststoff-Wiederverwertung seien gefragt. "Das Thema ist von der Nische jetzt in der Mitte der Branche angekommen". Freilich brauche es jetzt Jahre, um die versäumten Jahrzehnte des Recyclings aufzuholen, doch "es geht schneller, als ich gedacht habe". Schließlich müssen in der EU bis 2030 alle in den Markt gebrachten Kunststoff-Produkte recyclingfähig sei.

Manfred Hackl, Erema-Chef Bild: Rubasch Ulrike

Die große Nachfrage nach Maschinen zur Produktion von Verpackungsfolien nötigt SML aus Redlham (400 Mitarbeiter, voraussichtlich 180 Millionen Euro Umsatz), schon 2023 eine Erweiterung am ohnehin neuen Standort in Redlham zu planen. Auf der „K“ zeigte SML eine der größten Folienanlagen, die auch Recyclingmaterial verarbeiten kann, im Betrieb. Somit leiste man einen wichtigen Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, sagte Geschäftsführer Karl Stöger. Das Unternehmen forscht ständig in der Produktivitätssteigerung und Recyclingfähigkeit der erzeugten Folien.

Martin Bergsmann, Karl Stöger (SML GF), Markus Achleitner Bild: Rubasch Ulrike

Dem Micheldorfer Spritzguss-Werkzeugbauer für Kunststoffrohre ifw kommt das Energiespar-Thema zu Gute. Mit neuen Maschinen könne man den doppelten Output in der gleichen Zeit mit Stromeinsparungen von bis zu 40 Prozent erreichen.ifw-Geschäftsführer Gerald Neudeck und Harald Schicklgruber sprachen von neuen Standards bei der Ressourceneffizienz bei der Erzeugung von Rohr-"Gelenken", so genannten Fittings. Man könne bis zu 60 Prozent der Energie einsparen im Vergleich zu den bisherigen Anlagen. Durch andere Bauweise hätten die Anlagen weniger Gewicht und bräuchten zur Rohrerzeugung weniger Energie.

Die Umsatzerwartungen für das laufende Geschäftsjahr liegen wie im Vorjahr bei 32 Millionen Euro (19 Millionen im Werkzeugbau, 13 im Spritzguss/Rohrerzeugung). Die Exportquote des High-Tech-Unternehmens liegt über 90 Prozent, der Hauptmarkt ist Europa. Recycling-Material für die ifw-Rohrteile ist eher kein Thema, da die Rohrverbindungen sehr großen Belastungen standhalten müssen und die Normen dafür von den meisten Kunden verlangt werden. Recycling-Material ist nicht genormt.

ifw GF Manfred Otte (l.), Gerald Neudeck (Mitte), Harald Schicklgruber (r.) Bild: Rubasch Ulrike

Beim Werkzeugbauer Haidlmair aus Nußbach im Bezirk Kirchdorf ist Recycling-Material bei Kunden mitunter sehr wohl ein großes Thema, wie etwa Europaletten aus wiederverwertetem Kunststoff. Mehrweglösungen für Gemüse- oder Getränke-Kisten, für die Haidlmair die Formen bzw. Anlagen zur Erzeugung baut, sind ebenfalls sehr gefragt, berichtete Geschäftsführer Mario Haidlmaier, der auf die Messe ein Kunststoff-Sechsertragerl mitgebracht hatte.

Mario Haidlmair Bild: Rubasch Ulrike

Das Thema Kreislaufwirtschaft und Recycling war auf der Messe omnipräsent. Wirtschaftslandesrat Markuks Achleitner (ÖVP) sagte, dass Oberösterreich durch seine innovativen Unternehmen und Forschungsprojekte bereits weit sei. Doch für das optimale Recycling müssten die Kunststoffprodukte einfacher werden. Und Oberösterreich, das bereits 220 Kunststoffunternehmen mit 38.000 Beschäftigten hat, „muss das Herz der nachhaltigen Kunststoffindustrie werden.“

Bei der Düsseldorfer Kunststoffmesse, die noch bis zum 26. Oktober dauert, werden an die 250.000 Fachbesucher aus aller Welt erwartet. Denn durch den einzigartigen Angebotsumfang und Internationalität der Aussteller hat die „K“ eine weltweite Sonderstellung. „Sie ist Ausgangspunkt maßgeblicher Entscheidungen für Produkt-, Prozess- und Problemlösungen und weist der gesamten Branche den Weg für die kommenden Jahre. Zusammen beschäftigen die 42 oberösterreichischen Aussteller auf der ,K‘ knapp 8000 Mitarbeiter“, sagte Martin Bergsmann, Technologiesprecher und Branchenvertreter der Sparte Industrie der WKOÖ. 48 Prozent der österreichischen Teilnehmer in Düsseldorf kommen aus Oberösterreich.

Die heimischen Aussteller sind vorwiegend in den Bereichen Kunststoffmaschinen, Kunststofftechnik, Automatisierungstechnik.