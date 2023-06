Wegen Überfüllung geschlossen: Kundenansturm auf Leiner-Filialen

Der Leiner-Parkplatz in Steyr ist bereits in der Früh und der in der Linzer Grillparzerstraße mittags voll, vor den Geschäften steht eine meterlange Schlange. Pensionisten, junge Pärchen oder Familien mit Kindern warten aber vergeblich auf Einlass: Weil der Ansturm so groß ist, wurde die Drehtür gesperrt. Auch über den Nebeneingang wird zeitweise keiner hineingelassen.

An den Kassen ist die Schlange noch länger als am Parkplatz. Die Stimmung unter den Kunden ist trotzdem erstaunlich gut, es wird geredet und gelacht - wohl auch um die Erschöpfung zu vergessen. Denn Wartezeiten von zwei Stunden sind keine Seltenheit. Wer das Bezahlen geschafft hat, wird durch den Nebenausgang hinausgelassen. Mitarbeiter halten den vollbepackten Kunden die Türe auf. Eine Kundin aus Linz muss mehrmals wieder hinein, um ihren ganzen Einkauf - zahlreiche Decken und Kissen - nach draußen zu bringen.

"Fühle mich wie ein Leichenfledderer"

Sowohl Leiner-Stammkunden, als auch Menschen, die noch nie zuvor dort eingekauft haben, wollen am Freitag ihr Glück versuchen - minus dreißig Prozent auf alles und weitere Rabattaktionen locken. "Ich hab zwar gedacht, es ist alles minus 77 Prozent wie es in der Werbung geheißen hat, aber das ist wohl nur ein Schmäh", nimmt es eine Kundin in Steyr mit Humor. Eine andere, langjährige Kundin aus Steyr ist traurig über den Verlust des Geschäfts. Sie versucht im Abverkauf noch ein Schnäppchen zu ergattern: "Ich fühle mich ein bisschen wie ein Leichenfledderer, aber ich muss aufs Geld schauen", sagt sie zu den OÖNachrichten.

Am späteren Vormittag wurden die Leiner-Standorte in Linz und Steyr wegen Überfüllung geschlossen. "Es sind mehr Kunden als erlaubt im Geschäft", bat eine Mitarbeiterin um Verständnis, dass in den kommenden 30 Minuten niemand ins Haus gelassen werde und Blockabfertigung gelte.

Die Mitarbeiter am Standort Steyr nehmen das Ganze mit einer bewundernswerten Geduld und arbeiten mit vollem Einsatz, obwohl sie wissen, dass sie sicher ihren Job verlieren werden. "Viele haben geweint, als sie das erfahren haben", erzählt ein Mitarbeiter. Er selbst habe bereits zwei Angebote in der Tasche. "Ende Juni, wenn ich meine Kündigung bekomme, werden es sicher noch ein paar mehr sein. Wer was kann und will, findet sofort Arbeit", macht er sich um seine Zukunft keine Sorgen. Aber nicht für alle Kollegen sei das so leicht. Sagt's und bedient die Warteschlange mit einem breiten Lächeln weiter - "da bekomm ich ziemlich sicher auch eines zurück - das ist besser als ein grantiges Gesicht."

Eine Verkäuferin in der Küchenabteilung versicherte ratsuchenden Kunden, dass alle bereits bestellten Waren ausgeliefert werden. Auf lagernde oder Ausstellungsstücke gebe es aktuell 30 Prozent Preisnachlass. Auch wenn sie von der Zentrale erfahren habe, dass Gutscheine in anderen Leiner-Filialen, die bestehen bleiben sollen, eingelöst werden könnten, riet sie einem Ehepaar, ihre dennoch jetzt zu verwerten. Denn in Oberösterreich bleibe ja kein Haus offen.

Kundenandrang auch bei Kika

Einen Kundenandrang, wie er wohl seit der Eröffnung Mitte der 1990er-Jahre kaum jemals vorgekommen war, erlebte am Freitagvormittag auch die von der Schließung betroffene Kika-Filiale in Horn. Bereits bei der Anfahrt kämpften sich zahllose Schnäppchenjäger mit ihren Autos durch den Stau. Wie ein Magnet schien der von Weitem sichtbar plakatierte Schlussverkauf mit Rabatten von bis zu minus 77 Prozent zu wirken.

Wer einen der wenigen Parkplätze ergattert hatte, erblickte im Inneren des Geschäfts Menschentrauben und lange Schlangen bei den Kassen. "Bist du g'scheit, die stehen bis hinten", sagte ein älterer Herr angesichts dieser Szenerie recht treffend zu Bekannten.

Den Andrang verschärft haben dürfte der Wunsch, noch vorhandene Gutscheine zu verwerten. Wegen der angekündigten Insolvenzanmeldung hatte der Verein für Konsumenteninformation (VKI) Mitte der Woche geraten, Gutscheine rasch einzulösen. Kika/Leiner wiederum verspricht, dass alle Bons ihre Gültigkeit behalten. Möglich werden soll das, weil der neue Eigentümer, Hermann Wieser, über seine Gesellschaften die Haftung dafür übernehme, sagte ein Kika/Leiner-Sprecher am Freitag. Denn im Rahmen der Insolvenzmasse dürfen Gutscheine nicht bessergestellt werden als andere Forderungen, wie Anwalt Michael Poduschka erinnerte.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Verena Mitterlechner Verena Mitterlechner

Autorin Ulrike Rubasch Redakteurin Wirtschaft Ulrike Rubasch