Sparkasse OÖ: Digitalisierung ist gelebte Praxis

Als zukunftsorientiertes Unternehmen setzt die Sparkasse OÖ ganzheitlich auf Innovation und Fortschritt. Dabei werden die neuen Technologien gezielt eingesetzt, um Prozesse zu vereinfachen und die Sicherheit zu erhöhen. Der Mensch bleibt dabei trotzdem unverzichtbar, denn vor allem im Kundenkontakt braucht es Empathie, Kreativität und Leidenschaft. Die Kunst ist es, die Vorteile beider Welten zum Wohle aller zu vereinen.

In der Sparkasse OÖ wird künstliche Intelligenz (KI) bereits in vielen Bereichen eingesetzt. So wurden bereits Prototypen für Ratings, Betrugsprävention, Cyber Security und finanzielle Bildung entwickelt. Durch maschinelle Lernmodelle können Muster und Inkonsistenzen in großen Datenmengen schnell erkannt werden, was zu einem zusätzlichen Mehrwert für die Kund:innen führt.

Mit der Weiterentwicklung von KI wird es möglich sein, noch stärker auf die persönlichen Bedürfnisse der Kund:innen einzugehen. Während die KI langwierige und stets wiederkehrende Prozesse erledigt, bleibt mehr Zeit für die individuelle Beratung der Kund:innen.

Bei allem Einsatz von KI ist man sich in der Sparkasse OÖ auch der großen Verantwortung bewusst. So werden diese Technologien immer im Einklang mit Datenschutz, Ethik und geltendem Recht genutzt. Das Zusammenspiel von Chancen, ethischem Einsatz und Regulatorik in Bezug auf Risiken ist dabei wesentlich.

„Innovation Day” in der Sparkasse OÖ

Mit den neuesten Trends in Sachen Digitalisierung in der Bankenwelt beschäftigen sich Mitarbeiter:innen der Sparkasse OÖ im Rahmen ihres alljährlichen „Innovation Days“. Hier werden fundierte Fach-Infos mit einem hohen Fun-Faktor kombiniert. So bewegen sich Mitarbeiter:innen und auch Kund:innen virtuell durch KI-generierte Metaverse-Welten, lauschen Fachvorträgen, scherzen mit dem Sparefroh-Chatbot, erkunden den KI-Lehrpfad oder suchen versteckte Lösungswörter.