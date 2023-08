OÖN Digital Days - die Digital-Konferenz im Herzen von Linz

Zum sechsten Mal in Folge findet die Digital-Konferenz statt und hat sich mittlerweile zu einem Muss für alle Digital Natives entwickelt. Auch heuer rechnen wir mit einem ausverkauften Haus im OÖNachrichten Forum in Linz und daher mit über 300 Personen pro Tag. Die Nachfrage ist groß, deshalb lautet beim Ticketverkauf die Devise „solange der Vorrat reicht“.

Dieses Jahr gibt es sogar drei Stages, um den Gästen noch mehr Auswahl und Abwechslung zu bieten. Auf der Mainstage kann man den Key Notes renommierter Speaker lauschen und in interaktiven Masterclasses von absoluten Experteninnen und Experten lernen. Das Programm ist so vielfältig, dass es wohl jeden Digitalliebhaber begeistern wird. Neben den interessanten Vorträgen und Workshops gibt es auch jede Menge Networking-Möglichkeiten. Wer weiß, vielleicht ergibt sich ja sogar eine neue Kooperation oder Geschäftsidee?

Bei den diesjährigen Digital Days dürfen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf zahlreiche inspirierende Persönlichkeiten freuen. Einer dieser Experten ist Philipp Maderthaner, ein österreichischer Unternehmer, Berater und Keynote-Speaker, der längst zu einer bekannten Persönlichkeit im digitalen Bereich avanciert ist. Spätestens seit seinen Auftritten als TV-Investor bei „2 Minuten 2 Millionen“ und als Gast im „Frühstück bei mir“ mit Claudia Stöckl ist er einem Millionenpublikum bekannt. Ernst&Young hat ihn zum „Unternehmer des Jahres“ ausgezeichnet. Das deutsche Nachrichtenmagazin FOCUS schreibt über ihn als „Shootingstar der Kommunikation“. Besonders beeindruckend ist, dass 30.000 Opinion Leader ihn jüngst erneut zum „Krisenmanager des Jahres“ gewählt haben, was zeigt, dass Philipp Maderthaner nicht nur überzeugende Ansichten zu den Themen Mindset, Leadership, Marketing und New Work hat, sondern diese auch in der Praxis erfolgreich umsetzt. Seine Leidenschaft für Unternehmertum spiegelt sich in fünf von ihm gegründeten und mit Millionenumsätzen erfolgreichen Unternehmen wider. Außerdem ist er der erfolgreichste Business-Podcaster des Landes und hat dafür sogar den „Ö3 Podcast Award“ gewonnen. Sein Podcast „Business Gladiators Unplugged“ hat es in den Charts bereits auf Platz 1 aller Apple Podcasts geschafft und wird von Zehntausenden gehört.

Eine weitere Expertin, die bei der Konferenz ihr Wissen teilen wird, ist die Mitgründerin von Dynatrace, Sok-Kheng Taing. Mit ihrer Leidenschaft für Innovation und Internationalität hat sie 2005 den Grundstein für eine der größten Erfolgsgeschichten Österreichs gelegt. Dynatrace, das nach dem Börsegang 2019 in New York ein rasantes Wachstum erlebte und heute über eine Milliarde Dollar Umsatz mit mehr als 4.200 Mitarbeiter:innen verzeichnet, ist ein Paradebeispiel für ihre visionäre Führung. Sok-Kheng Taing ist nicht nur eine erfahrene Gründerin, sondern auch eine engagierte Unterstützerin der nächsten Generation. Sie setzt sich dafür ein, dass MINT-Frühbildung und internationale Talente in Österreich gefördert werden, um eine vielfältige und innovative Zukunft zu gestalten.

Ebenfalls mit Spannung erwartet wird die Keynote von Kosima Kovar und Matthew Ziebarth, die Gründer von Ada Growth. Als eine der erfolgreichsten Unternehmerinnen unter 30 Jahren, ausgezeichnet vom renommierten Forbes Magazin, ist Kosima eine wahre Powerfrau. Gemeinsam mit ihrem Geschäftspartner aus dem Silicon Valley, Matthew Ziebarth, hat sie mit Ada Growth eine innovative EdTech-Lösung geschaffen, die Künstliche Intelligenz mit Microlearning verbindet, um das professionelle Wachstum von Frauen zu fördern. Ihre Expertise als Keynote Speakerin teilt sie international, von den Vereinten Nationen in New York über die Europäische Kommission in Prag bis hin zum renommierten MIT in Boston.

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Eine weitere inspirierende Persönlichkeit, die auf den Digital Days für Aufsehen sorgen wird, ist Lisa-Marie Schiffner, eine österreichische Unternehmerin und Content Creatorin. Mit ihrer Leidenschaft für Fotografie, Videografie und Kreativität hat sie eine beeindruckende Online-Community aufgebaut, die über 1,4 Millionen Follower zählt. Die Influencerin hat bereits international mit großen Marken zusammengearbeitet und inspiriert ihre Community, indem sie durch ihr Leben begleitet. Vor zwei Jahren hat sie beschlossen, ihre Erfahrungen in eigene Marken und Start-Ups zu investieren, um ihre Leidenschaft mit neuen Herausforderungen zu verbinden.

Zum krönenden Abschluss des ersten Konferenztages geht es dann für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Tabakfabrik – zu einer Aftershowparty, die dazu einlädt, Kontakte zu knüpfen, gute Musik zu genießen oder sich einen kühlen Cocktail von unserem Partner Red Bull oder ein Seiterl Zipfer Bier schmecken zu lassen.

Zusammenfassend lässt sich sagen: Die Köpfe werden rauchen, Kontakte werden geknüpft, digitale Ideen werden geboren - all das verkörpert diese Veranstaltung. Diese einmalige Chance solltet ihr euch nicht entgehen lassen! Also sichert euch jetzt eure Tickets!