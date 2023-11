Österreichs Notare sind bei der Digitalisierung im EU-Vergleich ganz weit vorne

Bereits seit dem 1. Jänner 2021 können nahezu alle notariellen Amtshandlungen auch online, also ohne persönliches Erscheinen in der Kanzlei, erfolgen.



„Mittlerweile können eine Vielzahl von notariellen Dienstleistungen digital angeboten werden, beispielsweise Beglaubigung einer elektronischen Signatur online, hybride Beglaubigung von Unterschriften bzw. Signaturen oder die Errichtung eines elek-tronischen Notariatsakts. Liegen die technischen Voraussetzungen bei den Parteien vor, kann eine Online-Rechtsdienstleistung für die Beteiligten ein sehr nützliches Zusatztool sein. Die Vertragsparteien müssen nicht mehr physisch anwesend sein. Das stellt einerseits eine Erleichterung und Zeitersparnis für Vertragsparteien mit räumlicher Distanz dar und ermöglicht es zudem Personen, die aus gesundheitlichen oder persönlichen Gründen sonst nur schwer notarielle Leistungen in Anspruch nehmen könnten. Das entwickelte Verfahren stellt dabei eine sichere und bequeme Methode dar“, erklärt Birgit Mohr.

Bild: REINHARD ZINGANELL

Christian Huber ergänzt: „Österreich ist im EU-Vergleich tatsächlich Vorreiter im Bereich der Digitalisierung. Unsere Klient:innen können sämtliche Rechtsdienstleistungen – mit Ausnahme von Testamenten – ganz unkompliziert und auf sichere Art und Weise im Rahmen einer Videokonferenz abwickeln, angefangen vom kostenlosen Erstgespräch bis zum Unterschriftstermin. Möchte jemand z. B. eine Immobilie kaufen, ein Unternehmen gründen oder eine Vorsorgevollmacht errichten, dann ist dies mittlerweile auch digital möglich. Der Nutzen für Klient:innen besteht vor allem in der Zeitersparnis. Sie können den Termin bequem vom Büro oder von zu Hause aus erledigen. Die oft schwierige Terminkoordination zwischen mehreren Beteiligten, wenn etwa eine Vertragspartei im Ausland ist, entfällt. Dasselbe gilt für die Anreise mit dem Pkw. So gesehen sind digitale Termine auch wesentlich nachhaltiger.“

