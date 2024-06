Gigantisch starkes Internet.

Die fortschreitende Digitalisierung prägt unsere Welt und eröffnet neue Möglichkeiten für Bildung, Arbeit und Freizeit. Im digitalen Zeitalter ist schnelles, zuverlässiges Internet entscheidend für den Zugang zu Informationen, die Teilnahme an grenzüberschreitender Kommunikation und die Nutzung digitaler Dienste.

LIWEST, der führende Internetanbieter in Oberösterreich, verbindet nicht nur städtische Gebiete, sondern auch ländliche Regionen mit zukunftssicherem Internet mit bis zu einem Gigabit Download-Geschwindigkeit. „Aktuell können mehr als die Hälfte der Haushalte in Oberösterreich von LIWEST versorgt werden. Die Qualität der Produkte wird regelmäßig überprüft und bestätigt, wie aktuell durch die Note "Sehr gut" im connect Vergleichstest, zudem gibt es seit 1. April 2024 deutlich erhöhte Bandbreiten bei allen Tarifen“, so LIWEST Geschäftsführer Stefan Gintenreiter. Der kontinuierliche Breitbandausbau mit Glasfaser und 5G ist nicht nur ein technologisches Upgrade, sondern ein essenzieller Schritt hin zu einer vernetzten Gesellschaft, die den Anforderungen der digitalen Ära gerecht wird.

Bild: LIWEST Kabelmedien GmbH

LIWEST verfolgt die wirtschaftlichen Ziele im Sinne einer nachhaltigen Gesamtstrategie. Beispielsweise durch den Bezug von 100 Prozent Ökostrom von der LINZ AG und einer eigenen Photovoltaikanlage trägt das Unternehmen aktiv zur Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks bei. Verantwortungsbewusstes Handeln steht im Einklang mit dem Ziel, Menschen in städtischen und ländlichen Regionen nachhaltig mit leistungsstarkem Internet, Fernsehen und Telefonie zu verbinden.