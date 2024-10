Die Zukunft des Lesens: Wie Thalia mit digitalen Services und Kundenbindung punktet

Es ist ein sonniger Nachmittag, und Sarah genießt eine Tasse Kaffee auf ihrem Balkon. Sie greift nach ihrem neuen tolino E-Reader, der auf dem Tisch neben ihr liegt. Doch dieser E-Reader ist nicht nur ein einfacher Lesebegleiter. Er bietet weit mehr: ein Fenster in die digitale Welt der Bücher und Unterhaltung, das Thalia für seine Kundschaft weit geöffnet hat.

Thalia, Österreichs führender Buchhändler, hat das Einkaufserlebnis revolutioniert. Dabei steht nicht mehr nur die physische Buchhandlung im Fokus, sondern die Symbiose aus traditionellem Buchhandel und digitalen Innovationen.

Ein Highlight für Buchfans: Der tolino vision color

Für Sarah bedeutet der tolino E-Reader mit Farbdisplay nicht nur Zugang zu klassischen E-Books, sondern auch zu farbintensiven Comics, Mangas und sogar Hörbüchern. Diese lassen sich bequem über Bluetooth abspielen – ideal für Spaziergänge oder gemütliche Stunden zu Hause. Mit einer Akkulaufzeit, die wochenlanges Lesen ermöglicht, und einem Speicherplatz für eine ganze Bibliothek, stellt Thalia sicher, dass Lesefreunde wie Sarah ihre Bücher überallhin mitnehmen können.

Bildergalerie: Thalia (Foto: Agnes Mutschler) Bild 1/3 Galerie ansehen

Flexibilität durch den tolino Stylus

Doch nicht nur der neue E-Reader mit Farbdisplay selbst überzeugt. Für diejenigen, die gerne Notizen machen oder handschriftliche Anmerkungen lieben, bietet Thalia den tolino Stylus. Sarah verwendet den Eingabestift, um Zitate zu markieren oder spontane Ideen zu notieren – direkt im Text. Besonders praktisch: Der Stylus haftet magnetisch am Gerät und ist somit immer griffbereit.

Die Thalia App: Das Einkaufserlebnis der Zukunft

Für Sarah bedeutet Flexibilität jedoch mehr als nur das Lesen unterwegs. Sie liebt die Möglichkeit, über die Thalia App auf das gesamte Sortiment zuzugreifen und per Thalia Next ihr neues Lieblingsbuch zu finden. Mit der kontaktlosen Bezahlfunktion Scan & Go scannt sie ihre Artikel in der Buchhandlung einfach selbst und spart sich damit lange Wartezeiten an der Kassa. Was Sarah besonders schätzt, ist die Möglichkeit, Bücher direkt nach Hause oder in die Buchhandlung liefern zu lassen.

Kundenbindung, die sich auszahlt: Thalia Bonuscard und PAYBACK

Was Sarahs Einkaufserlebnis bei Thalia noch attraktiver macht, ist die Thalia Bonuscard. Bereits seit 20 Jahren ist sie ein beliebter Begleiter der Kundschaft und bietet viele Vorteile, und Thalia zeigt sich auch hier innovativ: Die neue Partnerschaft mit PAYBACK eröffnet die Möglichkeit im Onlineshop auf thalia.at und in der Thalia App PAYBACK-Punkte zu sammeln.

Fazit: Flexibilität, Service und Innovation

Ob gemütlich auf der Couch mit dem Tolino oder beim Einkaufen via App – Thalia macht das Lesen nicht nur bequem, sondern auch lohnend. Dank der Kombination aus modernen Services und individuellen Kundenbindungsprogrammen bietet Österreichs größter Sortimentsbuchhändler ein ganzheitliches, modernes Einkaufserlebnis. Und genau das schätzt Sarah: Sie kann lesen, wie sie will, und einkaufen, wie sie will.