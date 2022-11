Die steirische Christof Industries Global (CIG) hat am Freitag die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung beantragt, wie das Unternehmen bekanntgab. Die Quote für die Gläubiger soll 20 Prozent betragen. Betroffen sind 50 Mitarbeiter und 65 Gläubiger, die Passiva betragen laut Gläubigerschutzverband Creditreform 109,7 Millionen Euro, die Aktiva 10,6 Millionen zu Liquidationswerten. Die Insolvenz ist eine Folge der laufenden Insolvenzverfahren, da nun Garantien an die