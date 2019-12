Office 365: Die sichere All-In-One-Alternative zu den beliebtesten Apps der Millennials

Millennials erwarten, im Beruf dieselben Geräte und Tools zu verwenden wie im Privatleben und nutzen oft kostenfreie Kollaborations-Tools wie Trello, WhatsApp oder Slack. Diese Schatten-IT wird jedoch nicht von der zentralen IT-Abteilung der Organisation unterstützt, die IT-Abteilung ist oft nicht einmal darüber informiert, dass die Angestellten sie nutzen.

Schatten-IT kann wiederum zu Sicherheitsrisiken führen, wenn die nicht unterstützte Hard- und Software nicht den unternehmensweiten Sicherheitsrichtlinien unterliegt wie die offiziell unterstützten Technologien. Darüber hinaus können Lösungen, die ohne das Wissen der IT-Abteilung betrieben werden auch negative Effekte auf die Benutzererfahrung anderer Angestellter haben. So kann zum Beispiel die Netzwerkbandbreite eingeschränkt werden oder Konflikte mit Netzwerk- oder Anwendungsprotokollen auftreten.

Alles in einem mit Office 365

Tools wie Whatsapp, Slack oder Trello haben in der Regel gemeinsam, das die IT Abteilungen keine zentrale Kontrolle über die Benutzerzugänge und vor allem über die Daten haben. So kann nicht sichergestellt werden, dass Benutzer, die aus dem Unternehmen ausgetreten sind, keinen Zugang mehr zu diesen Tools haben. Auch hat die IT keine Möglichkeit, im Notfall Zugriff auf die Daten zu erlangen, wenn z.B. der Besitzer der Daten nicht mehr dazu in der Lage ist.

Die Anwendung muss auf Anwenderfreundlichkeit geprüft werden, der Datenschutz muss sichergestellt sein und schließlich muss die Lösung in das sichere Unternehmensnetzwerk eingebunden werden. Die grundsätzliche Frage ist aber: Kann ich die Anforderungen nicht mit einer Lösung erfüllen, die sicher ist und einfach ins Unternehmensnetzwerk integrierbar ist? Die Rede ist von Office 365 von Microsoft.

Wie Sie mit Office 365 und SharePoint eine umfassende und sichere Kollaborations-Lösung für alle Ihre Geschäftsanforderungen nutzen, ohne die Risiken von Trello, Whatsapp und Co in Kauf nehmen zu müssen, lesen Sie im ACP Blog.