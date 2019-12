New Work Design  im Gespräch mit Daniela Kanoun

Frau Kanoun, was ist das Erste was Ihnen in den Sinn kommt, wenn Sie an „New Work Design“ denken?

Eines der ersten Dinge, das mir dazu einfällt ist das Wort: Mindset. Ich habe im Change Management oft erlebt, dass viele neue Prozesse aufgesetzt werden, die digitale Arbeitsplätze ermöglichen. Und doch fällt es den Menschen schwer, sie zu leben. Schlichtweg, weil sie von ihrer Denke einfach noch woanders stehen.

Unternehmen schreien oft „agil“ in die Runde und wissen jedoch nicht, was das für sie im konkreten Fall bedeutet. Früher hat das im Übrigen „flexibel“ geheißen. Doch genau dort merkt man die Lücken bei New Work: die Technik und das Mindset jener Personen, die sie nutzen sollen. Hier findet dann die digitale Transformation ihren Andockpunkt.

Sehen Sie die digitale Transformation damit als Teil von New Work?

Ja, unbedingt, obwohl digitale Transformation ja auch für viele nicht nur positiv behaftet ist. Der Begriff hat keine globale und eindeutige Definition, daher spielt sich da viel Kopfkino ab. Das Wort löst im Vorfeld vielleicht Begeisterung aus, doch wenn man es ganzheitlich betrachtet, merkt man im Unternehmen erst, was das für ein Stück Arbeit ist. Es ist ja nicht mit dem Digitalisieren von Dokumenten getan, sondern Menschen müssen lernen sich damit neu oder anders zu vernetzen, da spielt die Kommunikation und das Miteinander eine große Rolle. Wenn Prozesse hinter New Work richtig aufgesetzt sind, haben wir Zeit für den wirklich wichtigen Faktor: den Menschen, der arbeitet.

Man muss aber auch sagen, nicht jede Kollegin oder jeder Kollege, findet Neues Arbeiten spannend. Es gibt in jeder Organisation unterschiedliche Menschentypen und manche wollen auch gar nicht flexibel arbeiten und sich selber mit den neuen Möglichkeiten organisieren. Diese Menschen mögen Rituale und Routine. Genau diese Balance zu finden in Unternehmen, auch als Führungskraft, ist eine Herausforderung.

