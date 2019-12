Cloud-Strategien Das Wie entscheidet

Das größte Problem ist jedoch die mangelnde Erfahrung. Die Cloud ist oftmals noch technisches Neuland – und damit nicht mit den üblichen Management-Konzepten zu bewältigen. Wie entwickelt man die richtige Strategie? Worauf ist bei der Implementierung zu achten? Wie sieht die Kosten-Nutzen-Relation aus, und wie unterscheidet sich diese von der bisherigen Inhouse-IT? Wo es keine fundierten Anhaltspunkte für SWOT-Analyse, Risiken- und Kosten-Management gibt, da fällt eine positive Entscheidung zugunsten der Cloud naturgemäß schwer.

Vor zwei Jahren hatte laut IDC nur eines von sechs österreichischen Unternehmen bereits Cloud im Einsatz – dabei gäbe es in vielen Firmen interessante Potenziale zu heben. Die Frage nach dem "ob" ist mittlerweile entschieden. Für Unternehmen zählt heute vielmehr, "Wie" eine Cloud-Strategie erfolgreich umgesetzt werden kann.

Flexibilität und Effizienz steigern, Sicherheit bewahren

Der größte Vorteil, den Webservices bieten, ist die Flexibilität der zur Verfügung stehenden Ressourcen. Sie können sowohl der Volatilität der Geschäftsentwicklung angepasst werden, als auch den schwankenden Anforderungen der Fachabteilungen. Fällt beispielsweise nur gelegentlich eine hohe Last für grafische Berechnungen an, lohnt es sich kaum, dafür eine Grafik-Workstation anzuschaffen, die mehrere tausend Euro kostet und dazu noch Wartungsaufwand nach sich zieht. Hier ist der Einsatz von Cloud-Ressourcen, die nach Bedarf gebucht und bezahlt werden, die kosteneffizientere Variante. Die IT-Administration wird nicht mit Unterhalt oder Ersatzbeschaffung belastet, der Anwender kommt in der Regel sogar schneller in den Genuss aktueller Technik. Sollte die Spitzenbelastung steigen, ist man nicht auf die vorhandene Hardware limitiert, sondern kann einfach zusätzliche Ressourcen ordern.

Der Einsatz der Cloud ermöglicht in jedem Fall einen Einstieg bei konkreten Aufgaben. Ziel sollte es allerdings sein, eine ganzheitliche Cloud-Strategie für das Unternehmen zu entwickeln. Denn erst eine vollständige Prozess-Digitalisierung ohne Brüche erschließt das volle Potenzial der möglichen Effizienzsteigerung, da sich einzelne Vorteile ergänzen und verstärken.

Wie Unternehmen eine fundierte Entscheidungsbasis für ihren Weg in die Cloud finden und eine erfolgreiche Strategie für ihre digitale Transformation entwickeln, lesen Sie in unserem ACP Blog.