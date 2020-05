Kuhattacke: Almbauern ab sofort besser versichert

Der Oberste Gerichtshof hat in der vergangenen Woche die Teilschuld eines Tiroler Almbauern nach der tödlichen Kuhattacke 2014 bestätigt. Der Landwirt musste mehrere hunderttausend Euro Entschädigung zahlen. Der Fall erhitzt nach wie vor die Gemüter. So sperrte ein verunsicherter steirischer Almbauer am Wochenende als Reaktion auf den OGH-Entscheid Wanderwege, um nicht für Wanderunfälle haften zu müssen. Oberösterreichische Almbauern müssen sich keine Sorgen mehr machen, sagte Agrar-Landesrat Max Hiegelsberger (VP) gestern bei einer Pressekonferenz. Man habe ein Versicherungspaket initiiert, das vom Land finanziert wird (monatliche Prämie 1000 Euro).

Die zwischen dem oberösterreichischen Almverein und der OÖ Versicherung abgeschlossene Versicherung sieht einen Haftpflichtschutz von 2,5 Millionen pro Versicherungsfall ergänzend zur landwirtschaftlichen Haftpflicht am Hof des Almbauern vor. "Alle denkbaren Varianten der Risikotragung wurden berücksichtigt", sagte Generaldirektor Josef Stockinger. Ein ähnliches Modell sei ihm nicht bekannt, Oberösterreich sei damit in einer Vorreiterrolle.

Almvereinsobmann Johann Feßl betonte, dass zwar für die Besucher Verhaltensregeln ausgearbeitet worden sind, "es bleibt aber ein Restrisiko. Dagegen haben wir nun einen Schutz." Im oberösterreichischen Almkataster sind 638 Almen eingetragen, davon werden 443 Almen im Süden des Bundeslandes aktiv bewirtschaftet. Rund 100 Almen bieten ihren Gästen auch Essen und Trinken bzw. Unterkünfte an.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Roland Vielhaber Redakteur Wirtschaft r.vielhaber@nachrichten.at