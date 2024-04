Künstliche Intelligenz: Wenig Wissen in Oberösterreich, aber kaum Sorge um Job

Ist KI bereits im Arbeitsalltag der Landsleute angekommen? Und, wenn ja, wie? Dieser Frage ist das Linzer Market-Institut in einer Studie im Auftrag des Wirtschaftsressorts des Landes und der Arbeiterkammer nachgegangen. Dafür wurden 170 Betriebe und 200 Betriebsräte größerer Unternehmen befragt, Basis für die Befragungen waren Interviews mit KI-Experten von Universitäten.

Die Ergebnisse variieren. Tenor: Das persönliche Grundwissen zum Thema hält sich bei den Unternehmen und Betriebsräten in Grenzen, obwohl KI in mehr als der Hälfte der Betriebe bereits zum Einsatz kommt - zum Beispiel bei Maschinen, die Ausfälle frühzeitig erkennen und Reparaturen einleiten, um Stillstände zu vermeiden.

"In Summe sind die Oberösterreicher jedoch der klaren Meinung, dass KI im beruflichen Leben unterstützt und dass die Chancen die Risiken übersteigen. Und der Einsatz wird die Arbeitswelt grundlegend verändern", sagt Birgit Starmayr, Institutsleiterin bei Market. 72 Prozent der befragten Unternehmen sind der Ansicht, dass KI in den kommenden zwei, drei Jahren eine sehr große oder große Rolle einnehmen wird, bei den Betriebsräten sind es 57 Prozent.

Wo KI zum Einsatz kommt

Einsatzgebiete seien zum Beispiel Marketing und Vertrieb (Texte und Übersetzungen), Datenanalyse und Datenmanagement, Forschung und Entwicklung sowie Produktion. Routinetätigkeiten könnten verbessert, Probleme rascher analysiert und Prozesse effizienter und sicherer werden, heißt es in der Studie.

Sorgen, den Arbeitsplatz als Folge des KI-Einsatzes zu verlieren, haben aus Unternehmenssicht 17 und aus Betriebsratssicht 35 Prozent. Diese Werte seien im Vergleich zu anderen Parametern sehr niedrig, sagt Starmayr.

Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner sagte, an KI führe in Oberösterreich kein Weg vorbei. Man müssen die Technologie "nützen und schützen". Arbeiterkammer-Präsident Andreas Stangl forderte wie Achleitner, Mitarbeiter von Anfang an einzubinden und KI-Themen in Unternehmen gemeinsam voranzutreiben. Bei den Unternehmen und Betriebsräten sei der Wunsch nach Schulung und Weiterbildung groß.

