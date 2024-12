Künstliche Intelligenz: "Dann wird uns irgendwann mal der Strom ausgehen"

Lukas Fischer aus Gramastetten ist "Research Manager for Data Science" beim Software Competence Center in Hagenberg (SCCH). Er kümmert sich im Forschungszentrum um den Wissenstransfer aus der Grundlagenforschung in die Industrie und koordiniert ein Team von rund 55 Leuten. Beim Forum IC der Sparte Information und Consulting in Linz sprach der 42-Jährige kürzlich über künstliche Intelligenz – also Maschinen, die wie Menschen denken.