Küchenhersteller Dan-Küchen sieht für 2025 "positive Signale"

"Die Marktstimmung ist besser als im vergangenen Jahr", sagte Geschäftsführer Ewald Marschallinger im Gespräch mit der APA. Der - laut eigenen Angaben mit 25 Prozent - Marktführer in Österreich nach Umsatz erwartet heuer im Vergleich zum Vorjahr eine leicht bessere Entwicklung. 2026 sieht Marschallinger die Branche wieder "im soliden Fahrwasser" mit einem leichten Wachstum.

Das seit 2023 zum schwedischen Möbelkonzern Ballingslöv gehörende oberösterreichische Unternehmen erwirtschaftete 2024 mit einem Gesamtumsatz von rund 85,5 Mio. Euro weniger als im Vorjahr, entwickelte sich aber besser als der Marktschnitt mit einem Rückgang von 18 Prozent. Das Ergebnis sei deutlich besser ausgefallen: Die Ebit-Marge von Dan-Küchen liegt laut Marschallinger im zweistelligen Prozentbereich. Dan-Küchen sei eigenständig finanziert und habe keine Bankverbindlichkeiten.

Der Kika/Leiner-Konkurs hat laut Marschallinger wenig Auswirkungen auf Dan-Küchen, weil man "nicht abhängig" sei vom Möbelhandel. Auch wenn Endkonsumenten vielleicht keine Freude haben, wenn es zu einer marktbeherrschenden Stellung eines Players (XXXLutz, Anm.) komme, könnten der Studiobereich, Tischler und Handwerk sogar gestärkt aus der Situation hervorgehen, erwartet er.

Gute Geschäfte mit Zweitkäufern

Die bessere Entwicklung als der Markt erklärt Marschallinger mit der guten Präsenz im Sanierungsmarkt und bei den Zweitkäufern: "Von den 4,2 Mio. Haushalten in Österreich haben über 1,2 Mio. eine Dan-Küche. Beim Tausch greifen unsere zufriedenen Kunden wieder auf eine Dan-Küche zurück." Während der Neubaubereich "kritisch" sei und man da auf eine Besserung durch den Wegfall der KIM-Verordnung hoffe, funktioniere der "Zweitkäufer-Markt" sehr gut. Das seien Familien, die sich nach dem Auszug der Kinder die zweite bzw. meist auch letzte Küche kaufen und diesen Bereich zu Hause schön herrichten wollen. "Diese Menschen haben die finanziellen Mittel zur Verfügung. Die Realeinkommen sind leicht gestiegen, die Sparvolumina steigen."

Die Stimmung und Entwicklung sei positiv und es sei daher an der Zeit, wieder "ein positives Mindset" zu entwickeln. "Österreich ist ein tolles Land mit einer unheimlichen Leistungsfähigkeit. Wir sollten uns nicht immer durch irgendwelche negativen Meldungen runterziehen lassen, sondern nach vorne schauen, die Füße in die Hände nehmen und Gas geben." Sich die Corona-Zahlen, als es extreme Effekte gegeben hatte, zurück zu wünschen, sei "blauäugig".

Suche nach Mitarbeitenden

Dan-Küchen hat neben dem Hauptproduktionsstandort in Gallneukirchen (Bezirk Urfahr-Umgebung) drei weitere in Linz mit insgesamt rund 400 Beschäftigten. Aufgrund der guten Entwicklung werden aktuell rund 15 Mitarbeitende gesucht, 10 weitere Stellen werden pensionsbedingt nachbesetzt. In den 150 exklusiven Dan-Studios in Österreich werden zudem für Planung und Verkauf rund 50 neue Mitarbeiter gesucht. Dan-Küchen warb zuletzt offensiv um die Mitarbeiter der insolventen Möbelhandelskette kika/Leiner.

Hauptvertriebskanäle von Dan-Küchen, das laut eigenen Angaben jährlich 30.000 Küchen produziert, sind die Studios und die freien Markthändler. 25 Prozent des Umsatzes erzielt Dan-Küchen im Ausland, überwiegend in Slowenien und Kroatien, wo man laut eigenen Angaben ebenfalls Marktführer ist. Weiters ist Dan-Küchen in Tschechien, der Slowakei, Ungarn, Serbien, Italien und Deutschland tätig. Die Präsenz im Ausland will man weiter stark ausbauen.

Image- und finanzieller Schaden durch Vorfälle bei MF Interieur

Die negativen Schlagzeilen im Vorjahr rund um den Ansfeldner Küchenhändler MF Interieur, der Dan-Küchen vertrieben hat, hätten für den Küchenhersteller sowohl einen Imageschaden als auch als Lieferant einen sechsstelligen Schaden im oberen Drittel gebracht, so Marschallinger zur APA. Über den Händler, der hohe Anzahlungen kassiert, aber keine Küchen geliefert haben soll, wurde mittlerweile ein Insolvenzverfahren eröffnet, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Dan-Küchen suche aktuell nach Lösungen um ähnlich wie bei Pauschalreisen das Risiko der notwendigen Vorleistung von Kunden versicherbar zu machen: "Wir wollen da als Marktführer vorangehen und sind zuversichtlich kurzfristig einen Durchbruch zu erreichen. Wir arbeiten mit einer internationalen Versicherung an der Lösung", kündigte der Dan-Küchen-Chef an.

